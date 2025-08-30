Per il cedolino NoiPA settembre 2025 è un mese da record: possibili fino a 5 emissioni in un solo mese fra stipendio, arretrati, rimborsi e quant'altro

iStock fizkes NoiPA settembre 2025: quando appare il netto.

Il mese di settembre 2025 si annuncia particolarmente denso per i lavoratori della Pubblica Amministrazione.

Il cedolino NoiPA è già stato emesso, ma l’attenzione di docenti, Ata e dipendenti statali in generale resta concentrata sul momento in cui sarà visibile il netto dello stipendio sul portale NoiPA o tramite app ufficiale.

Per il cedolino NoiPA tre giorni decisivi: 29, 30 e 31 agosto

Oltre alla rata ordinaria, in questo mese entrano in gioco rimborsi fiscali, trattenute dal 730, arretrati contrattuali e compensi accessori, che potrebbero generare più accrediti rispetto al consueto.

La finestra cruciale è quella tra il 29 e il 31 agosto 2025. In questi tre giorni NoiPA caricherà gli importi netti nella sezione “stipendiali”, visibili prima ancora della pubblicazione del cedolino dettagliato (che arriverà come sempre a metà mese, tra il 15 e il 18 settembre):

29 agosto – data più attesa, quando generalmente compaiono i primi netti;

31 agosto – termine massimo per la visibilità delle somme.

Monitorare questi giorni sarà fondamentale per avere un’anteprima della propria busta paga.

Settembre è il mese dei rimborsi 730 e delle trattenute

Per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro luglio, settembre sarà il mese in cui si vedranno concretizzare i rimborsi a credito direttamente in busta paga. Allo stesso tempo, alcuni dipendenti troveranno trattenute fiscali derivanti dai conguagli.

Il quadro retributivo sarà quindi più complesso del solito, con possibili variazioni significative rispetto ai mesi precedenti.

Settembre non porta solo lo stipendio ordinario. In alcuni comparti della PA sono previsti arretrati contrattuali e indennità accessorie. Questo significa che alcuni lavoratori potrebbero ricevere più cedolini nello stesso mese:

cedolino ordinario;

emissioni speciali;

emissioni urgenti.

In casi specifici si potrà arrivare fino a 5 accrediti differenti, un evento raro ma non impossibile, soprattutto nel settore scolastico.

Scuola: stipendi, supplenze e compensi accessori

Particolare attenzione è rivolta al personale della scuola. A settembre, infatti, oltre allo stipendio NoiPA ordinario:

i supplenti brevi e chi ha un nuovo contratto dovranno attendere le elaborazioni delle segreterie prima di ricevere l’accredito;

docenti e Ata riceveranno i compensi accessori relativi agli incarichi aggiuntivi svolti nel 2024/25 (coordinatori, tutor, funzioni strumentali).

Questi pagamenti erano attesi ad agosto, ma i fondi sono stati trasferiti in ritardo. Saranno quindi inclusi nello stipendio NoiPA di settembre, probabilmente con un cedolino extra.

Portale NoiPA, come consultare il netto

Gli importi sono già consultabili, in anteprima, nell’area riservata del portale NoiPA o tramite app.

Per accedere servono credenziali Spid, Cie o Cns. A breve l’accesso sarà esclusivamente tramite IT Wallet.

Nella sezione “Consultazione pagamenti” si può verificare il netto. Il cedolino dettagliato, invece, sarà scaricabile solo a metà mese.