Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

IT Wallet sta per cambiare ancora e lo fa inserendo nuovi documenti. Il passaggio a una completa, entro la fine del 2025-2026, come voluto dal governo, si sta concretizzando.

Non manca molto al momento in cui diremo addio al portafoglio fisico, sempre in tasca o in borsa, in favore di un portafoglio completamente digitale, formato elettronico e più sicuro, dove non mancheranno patente di guida, tessera sanitaria, carta europea della disabilità, ma anche Isee, titoli di studio e altri certificati. Proprio in questo primo step sono in arrivo nuovi documenti disponibili su IT Wallet.

Tutti i nuovi documenti sull’IT Wallet

Basta perdere o dimenticare a casa il portafoglio: la completa digitalizzazione dei documenti necessari alla vita quotidiana sta per arrivare. Al momento sono previsti due decreti attuativi per definire le linee guida del sistema IT Wallet. Diverse, quindi, le novità in arrivo.

Attualmente è possibile avere sul proprio portafoglio digitale, attraverso l’app IO:

la patente di guida;

la tessera sanitaria;

la tessera europea di assicurazione malattia;

la carta europea della disabilità.

Le bozze dei decreti attuativi, però, ci danno un’idea di cosa accadrà a breve, ovvero l’inclusione di nuovi documenti digitali all’interno di IT Wallet.

Questi sono:

l’attestazione Isee;

titoli di studio (laurea, diploma);

certificati di iscrizione scolastica;

residenza;

iscrizione alle liste elettorali.

Non è chiaro quanto ancora potrà essere inserito all’interno del portafoglio digitale; tutto dipenderà dall’integrazione di questi documenti nel sistema, ovvero dalla fattibilità tecnica della digitalizzazione di alcuni database pubblici.

Come aggiungere i documenti al Wallet?

Anche se i nuovi documenti non sono ancora accessibili tramite portafoglio digitale, molti altri sono già disponibili. Il primo passaggio è scaricare l’app IO e selezionare IT Wallet.

Una volta aperta l’app ed effettuato l’accesso alla sezione “Portafoglio”, sarà sufficiente premere il pulsante “Aggiungi al portafoglio” segnalato dal “+”.

La procedura, a questo punto, è spiegata sullo schermo: bastano poche mosse, come inquadrare i documenti per caricarli online e averli sempre disponibili con sé.

Attenzione: la versione digitale del documento è a tutti gli effetti il documento, vale come l’originale, al contrario di fotografie e scansioni.