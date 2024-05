Fonte: 123RF Cedolino NoiPA maggio 2024, arrivano gli arretrati Bonus Mamma

Arriverà presto un secondo cedolino NoiPA con gli arretrati, che riguarderà le madri lavoratrici del pubblico impiego, inclusi docenti e personale Ata, che ricevono il bonus mamme di 260 euro al mese. L’importo sarà di 1250 euro.

Il secondo cedolino per gli arretrati sarà eccezionalmente emesso il 14 maggio, come programmato nel calendario NoiPA.

A chi arriverà il cedolino

Questa emissione speciale è finalizzata a saldare i conguagli accumulati nei mesi precedenti a causa della decontribuzione al 100%, introdotta dalla legge di bilancio 2023 ma applicata solo parzialmente in attesa delle direttive operative.

Analizzando alcuni esempi concreti, per un’insegnante della scuola dell’infanzia, gli arretrati saranno liquidati in un cedolino semplice e chiaro, contenente solo l’imponibile fiscale, l’Irpef detratta e la cifra netta. Nel caso del personale Ata, come ad esempio una collaboratrice scolastica, gli arretrati saranno inferiori di soli 25 euro rispetto a quelli dell’insegnante.

I pagamenti degli arretrati a maggio 2024 riguardano i mesi da gennaio a maggio e sono stati calcolati considerando parzialmente le ritenute già versate, in attesa di istruzioni aggiornate. Il Bonus Mamma 2024 prevede il rimborso dei contributi pensionistici fino a 250 euro al mese per le lavoratrici a tempo indeterminato con figli minori. Restano escluse le donne con rapporti di lavoro temporanei o con un unico figlio sopra i 10 anni.

Per visualizzare il cedolino, seguire questa procedura semplice:

Accedere al portale NoiPA utilizzando le credenziali dell’assunzione o accedere tramite Spid, Cie o Cns.

utilizzando le credenziali dell’assunzione o accedere tramite Spid, Cie o Cns. Nell’area riservata, cercare e selezionare “Self Service”.

Successivamente, cliccare su “Consultazione Pagamenti” per accedere ai cedolini pubblicati.

per accedere ai cedolini pubblicati. Infine, scaricare gratuitamente i cedolini in formato Pdf per la visualizzazione e la conservazione.

Le date dei pagamenti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrebbe apportare lievi variazioni alle date stabilite da NoiPA, pertanto è consigliabile controllare direttamente sul sito eventuali annunci o avvisi in merito. Sul calendario infatti la data programmata è 14 maggio 2024, riguardante esclusivamente gli arretrati contrassegnati come “Autorizzato Pagamento”, con pagamenti previsti entro il 24 maggio 2024.

Subito dopo, il 17 maggio 2024, NoiPA procederà con un’altra emissione speciale dei cedolini, destinata ai supplenti brevi o saltuari e ai volontari dei Vigili del fuoco, con i versamenti attesi per il 28 maggio 2024.

Pagamento del Bonus Mamma

Il mese di maggio porta importanti novità per i dipendenti pubblici, tra cui il Bonus Mamma per le lavoratrici. Questo è destinato alle lavoratrici pubbliche con almeno due figli a carico e un contratto a tempo indeterminato. L’importo è inserito direttamente nella busta paga per coloro che hanno presentato domanda. Questo bonus comporta l’azzeramento totale dei contributi Ivs, fino a un massimo di 3mila euro annui, pari a circa 250 euro mensili. Tale sostegno offre un importante supporto, favorendo la maternità e il benessere familiare.

Per le donne che hanno fatto richiesta, il Bonus Mamma sostituisce il taglio del cuneo fiscale. Gli arretrati del bonus, elaborati a aprile, sono inclusi nei pagamenti di maggio. Rimane da chiarire se i 4 mesi di arretrati (da gennaio ad aprile) saranno inclusi nella rata ordinaria o in una speciale.