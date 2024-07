Stipendi, scattano gli aumenti per il personale scolastico: nuovi importi da luglio

A partire dal cedolino di luglio arrivano gli aumenti e gli arretrati per il personale scolastico, secondo quanto previsto dal nuovo Contratto collettivo nazionale

Buone notizie per il personale scolastico: già da questo mese di luglio sono in arrivo gli aumenti di stipendio legati al nuovo sistema di classificazione delle posizioni economiche. Per chi lavora nelle scuole, è previsto un incremento da 96 a 190 euro, che si sommerà agli arretrati di maggio e giugno.

Il nuovo contratto del personale scolastico

Il nuovo Contratto nazionale per il comparto dell’istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021, è entrato in vigore definitivamente il 19 gennaio 2024 e riguarda oltre 1 milione e 200mila dipendenti pubblici, di cui più di 1 milione e 100mila appartenenti ai settori scuola e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (Afam). La restante parte include coloro che lavorano nelle università e nei centri di ricerca (escluso il personale docente).

Tra le novità di maggiore rilievo del contratto collettivo nazionale di lavoro, c’è l’introduzione e la regolamentazione del lavoro agile e la definizione di un nuovo ordinamento professionale per il personale ausiliario, amministrativo e tecnico delle scuole, delle università e delle accademie e conservatori.

Con la firma del nuovo Ccnl, è stato quindi introdotto un diverso sistema di classificazione delle posizioni economiche con la relativa erogazione degli aumenti salariali medi mensili, grazie alle risorse stanziate dal governo e “finalizzate” dall’Aran.

A quanto ammontano gli aumenti

A partire da questo mese di luglio 2024, NoiPA – la piattaforma che si occupa della gestione degli stipendi dei dipendenti pubblici – ha cominciato ad applicare sul cedolino mensile del personale Ata gli importi incrementati legati al nuovo sistema di classificazione delle posizioni economiche. Gli aumenti sono di:

96 euro per il personale Ata , ovvero per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali;

, ovvero per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali; 190 euro per i direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga), figure chiave all’interno delle scuole di tutti i livelli.

Si tratta di incrementi retributivi aggiuntivi, attribuiti dal Ministero dell’istruzione e del merito “per la valorizzazione professionale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Nel cedolino ordinario di luglio, oltre agli importi per il mese corrente, sono previsti anche gli arretrati maturati per le mensilità di maggio e giugno, dal momento che il nuovo sistema di classificazione è in corso ufficialmente dal 1° maggio 2024.

Bando per 1.435 amministrativi

Ricordiamo che da qualche giorno e fino al 29 luglio è possibile partecipare alla procedura valutativa di progressione all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, che riguarda 1.435 posti, riservati a assistenti amministrativi che soddisfino i seguenti requisiti:

laurea magistrali e esperienza quinquennale nell’area;

diploma scolastico superiore e esperienza decennale nell’area.

In entrambi i casi, la partecipazione è riservata a chi abbia svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi, compreso il 2023/2024.

La procedura, indetta su base regionale, riguarderà le immissioni in ruolo dei prossimi anni scolastici fino al 2026/2027. Ogni candidato può presentare domanda per una sola regione. Questi i posti disponibile per regione:

Abruzzo 36

Basilicata 11

Calabria 34

Campania 47

Emilia Romagna 120

Friuli Venezia Giulia 31

Lazio 137

Liguria 36

Lombardia 382

Marche 40

Piemonte 128

Puglia 66

Sardegna 41

Sicilia 64

Toscana 90

Umbria 19

Veneto 149.

Si può presentare domanda fino al 29 luglio attraverso il Portale di reclutamento Inpa, accedendo tramite Spid o Carta di identità elettronica, previa abilitazione al servizio “istanze online”.