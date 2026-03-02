Nella Provincia di Trento si reclutano, a tempo indeterminato e con selezione pubblica per titoli ed esami, 30 guardie forestali diplomate

Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico e nella tutela ambientale. La Provincia autonoma di Trento apre ufficialmente le selezioni per l’assunzione di 30 forestali da inserire nel Corpo Forestale, offrendo una concreta possibilità di impiego stabile a chi desidera lavorare a stretto contatto con il territorio montano e le risorse naturali. Il concorso si inserisce in un più ampio piano di rafforzamento degli organici, finalizzato a garantire un presidio costante e qualificato delle aree forestali provinciali.

La procedura concorsuale prevede posti a tempo pieno e indeterminato, rivolta a candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Si tratta di un’occasione particolarmente interessante non solo per i giovani diplomati, ma anche per chi cerca una carriera nel settore della sicurezza ambientale e della gestione sostenibile del patrimonio naturale.

Cosa prevede il bando di concorso

Il concorso si basa su una selezione per esami affiancata da un corso di formazione professionale. L’obiettivo è quello di selezionare personale qualificato, in grado di affrontare le molteplici attività operative richieste al Corpo Forestale del Trentino.

La divisione dei posti

I 30 posti messi a concorso sono a tempo pieno e indeterminato e prevedono l’inquadramento nella prima posizione retributiva della categoria C. Il bando contempla anche specifiche riserve di posti:

9 sono destinati ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito;

4 sono riservati agli operatori volontari che abbiano completato il Servizio Civile Universale o Nazionale senza demerito.

Qualora le quote riservate non venissero completamente assegnate, i posti residui saranno attribuiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria, garantendo così la piena copertura delle esigenze operative del Corpo Forestale.

Quali sono i requisiti di ammissione

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana e avere un’età compresa tra i 18 anni e i 30 anni non compiuti, con eventuali incrementi dei limiti anagrafici previsti per chi ha svolto servizio militare.

È richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, indipendentemente dall’indirizzo, anche se risultano particolarmente coerenti i titoli in ambito agrario, forestale, ambientale o tecnico. Sono ammessi anche candidati in possesso di laurea in discipline affini.

Completano i requisiti la patente di guida di categoria B o superiore, l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni previste e il possesso dei requisiti di legge per la qualifica di agente di pubblica sicurezza. È inoltre richiesta la disponibilità a prestare servizio presso qualsiasi sede periferica operativa sul territorio provinciale.

Scadenza e invio della domanda

Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica sul sito della Provincia autonoma di Trento.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato alle ore 23:59 del 13 marzo 2026. È fondamentale completare correttamente ogni fase della procedura, inclusa la verifica dei dati inseriti e il pagamento della tassa di concorso.

Le domande salvate in bozza o non perfezionate entro la scadenza non saranno considerate valide e comporteranno l’esclusione automatica dalla selezione.

Iter selettivo: prove e formazione

La selezione può prevedere una prova preselettiva, attivata nel caso in cui il numero delle domande superi una determinata soglia. La preselezione consiste generalmente in un test a risposta multipla di tipo psico-attitudinale.

Seguono una prova scritta sulle materie tecniche e normative di riferimento e una prova orale, che può includere anche una parte pratica per verificare le capacità operative dei candidati.

I vincitori accederanno poi a un corso di formazione professionale della durata di almeno 3 mesi, al termine del quale sono previste ulteriori prove di verifica.

Le materie d’esame comprendono, tra le altre:

geografia fisica del territorio provinciale;

legislazione forestale;

biologia della fauna;

nozioni di diritto amministrativo e penale connesse alle funzioni del ruolo.

