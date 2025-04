“Il potere del dialogo” ospita Nicklas Brendborg

Se pensiamo alla nostra quotidianità, appare subito chiaro che in fondo siamo noi i principali nemici della nostra salute: mangiamo male, armeggiamo per ore con il telefono, restiamo prigionieri del televisore o dei videogame. Eppure, la colpa non è del tutto nostra. Se non riusciamo ad abbandonare a metà il sacchetto delle patatine, è perché l’industria alimentare assolda legioni di specialisti, con l’unico compito di indurci a una vera e propria dipendenza.

Uno dei maggiori esperti di questi temi è Nicklas Brendborg, il suo bestseller “La natura e i segreti della longevità” lo ha scritto quando era ancora studente del master in biotecnologia molecolare all’Università di Copenaghen. È stato elogiato e recensito dai principali media europei e anche dalla professoressa Bente Klarlund, che sul quotidiano danese Politiken ha definito Nicklas Brendborg un “genio”.

