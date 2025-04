Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Luxottica premia i dipendenti.

EssilorLuxottica ha annunciato un nuovo premio aziendale da 40 milioni di euro destinato ai suoi circa 13.000 dipendenti italiani, con un incremento del 10% rispetto allo scorso anno. Il riconoscimento premia i risultati raggiunti nel 2024 in termini di redditività e sostenibilità e conferma il trend positivo già registrato lo scorso anno.

Il premio base è di 3.181 euro lordi, che può salire fino a 4.100 euro grazie a performance individuali e fino a 4.400 euro se convertito in beni e servizi welfare.

Bonus Luxottica: a quanto ammonta

Il premio interesserà circa 13.000 lavoratori, con un ampliamento del 10% rispetto all’anno precedente. Il premio base fissato a 3.181 euro lordi sarà erogato in busta paga, ma potrà salire fino a 4.100 euro lordi in base alle prestazioni individuali, secondo quanto emerso durante l’incontro tra l’azienda e le rappresentanze sindacali.

Per chi sceglierà la conversione in welfare aziendale, l’importo potrà aumentare ulteriormente fino a 4.400 euro lordi, grazie alle agevolazioni fiscali previste per i benefit aziendali. Il bonus tiene conto di parametri legati alla produttività, alla sostenibilità ambientale e all’impegno sul fronte del benessere dei dipendenti.

Come funziona il sistema di premi

L’azienda ha costruito negli anni un sistema premiante trasparente e progressivo, che si basa su un meccanismo di calcolo sempre più inclusivo, in grado di esaltare il contributo sia collettivo che individuale. I parametri premiali tengono conto di obiettivi aziendali e performance locali, con un peso crescente assegnato alla responsabilità sociale e alla partecipazione attiva dei dipendenti.

Luxottica è da tempo al centro delle cronache per l’attenzione verso il welfare aziendale, che include anche strumenti di conciliazione vita-lavoro, agevolazioni per la famiglia e premi legati all’innovazione e all’efficienza.

I premio precedenti

Nel 2023, EssilorLuxottica aveva già fatto notizia distribuendo un premio aziendale da circa 36 milioni di euro, un record all’epoca per il gruppo. L’incentivo premiava la performance raggiunta dal gruppo nei dodici mesi precedenti, con un valore medio di 3.879 euro lordi a lavoratore. Anche in quell’occasione era prevista la possibilità di aumentare l’importo tramite componenti variabili legate al merito individuale e alla conversione in servizi di welfare.

Rispetto a quell’anno, il premio 2024 cresce di oltre il 10%, sia in termini complessivi sia per numero di beneficiari, con un’estensione a circa 13mila lavoratori, il 10% in più rispetto al 2023.