I pagamenti Inps di aprile 2025 per pensionati, disoccupati e percettori di Assegno unico e universale. Le misure e le date in cui vengono erogate

Pagamenti Inps di aprile 2025, le date da segnare in calendario.

È ricco, come del resto accade ogni mese, il calendario dei pagamenti Inps di aprile 2025: le prestazioni in liquidazione riguardano milioni di beneficiari relativamente all’accredito dell’Assegno unico e universale, dell’Assegno di inclusione, delle indennità NASpI e Dis-coll, e del Supporto per la formazione e il lavoro.

Non va dimenticato, naturalmente, l’accredito della pensione di aprile relativo alle quasi 23 milioni di prestazioni, delle quali quelle dei lavoratori a riposo sono 16,2 milioni. Di seguito il calendario dei pagamenti Inps per famiglie e lavoratori.

Quando viene pagata la pensione di aprile 2025

Le pensioni di aprile 2025 verranno pagate a partire da martedì 1, che corrisponde al primo giorno bancabile del mese. Si ricorda che sulla pensione di aprile possono essere presenti aumenti o trattenute, a seconda della zona di residenza e della condizione fiscale del beneficiario.

Chi scelga di ritirare la pensione in contanti presso un ufficio di Poste Italiane può recarsi allo sportello a partire da martedì 1 aprile, secondo questo calendario alfabetico:

martedì 1 aprile – cognomi dalla A alla B;

mercoledì 2 aprile – cognomi dalla C alla D;

giovedì 3 aprile – cognomi dalla E alla K;

venerdì 4 aprile – cognomi dalla L alla O;

sabato 5 aprile – cognomi dalla P alla R;

lunedì 7 aprile – cognomi dalla S alla Z.

Per chi è in condizione di accogliere il suggerimento, Poste Italiane invita a ritirare la pensione di aprile 2025 privilegiando i giorni successivi ai primi, così da minimizzare il rischio di assembramenti. I titolari di libretto di risparmio postale, Conto BancoPosta o carta Postepay Evolution possono prelevare la pensione in contanti utilizzando gli sportelli Postamat.

Assegno di inclusione

L’Adi (Assegno di inclusione) spetta alle famiglie con Isee inferiore a 10.140 euro (in precedenza era di 9.360 euro). Ad aprile sono due gli appuntamenti relativi all’Adi:

entro il 18 aprile per chi attende la prima erogazione;

27 aprile per chi già percepisce l’Adi.

Supporto per la formazione e il lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro, come è noto, è la misura complementare dell’Adi, arrivata in sostituzione del vecchio Reddito di cittadinanza. L’Sfl di aprile 2025 viene erogato in due date:

dal 15 aprile per le domande presentate dopo la metà del mese di marzo;

il 27 aprile per le richieste inviate entro il 15 aprile.

Si ricorda che, relativamente ad Adi e Sfl, la Manovra 2025 ha introdotto importanti novità. Novità che sono state chiarite e sintetizzate dalla circolare Inps del 17 Febbraio 2025.

Assegno unico

L’Assegno unico e universale viene erogato tra il 18 e il 20 aprile 2025 per chi già lo percepisce senza variazioni. Chi ha presentato una nuova domanda e chi ha aggiornato l’Isee riceverà l’accredito verso la fine del mese. Ad aprile verranno erogati anche gli arretrati dell’Assegno unico introdotti dalla Manovra nel rispetto della rivalutazione del +0,8% indicata dall’Istat. Chi non aggiorna l’Isee entro giugno perde il diritto agli arretrati.

NASpI e Dis-Coll

Le indennità di disoccupazione NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) e Dis-Coll (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) verranno erogate entro la metà di aprile 2025. Le date di erogazione sono variabili e dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda.