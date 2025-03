Concorso Anm, 71 posti a tempo indeterminato e stipendio da 1600 euro

Anm cerca 71 nuovi dipendenti per metro Linea 1 e 6 con contratti stabili e stipendi da 1.600 euro. Posizioni aperte per macchinisti, capistazione e un dirigente. Termine 31 marzo

L’Azienda Napoletana Mobilità (Anm) ha avviato un piano di assunzioni per 71 nuovi lavoratori, con contratti a tempo indeterminato e stipendi iniziali di circa 1.600 euro netti al mese. Le figure richieste comprendono macchinisti, capistazione e un dirigente per la gestione di gare e contratti.

L’accesso al concorso è aperto anche ai diplomati, ampliando così la possibilità di candidatura a un pubblico più vasto. Chi entrerà in organico sarà impiegato sulle linee metropolitane 1 e 6, garantendo il regolare funzionamento del servizio e contribuendo alla mobilità urbana della città.

Anm, le figure ricercate

Anm ha indetto due bandi di selezione per il personale operativo e un concorso per una posizione dirigenziale. Le assunzioni riguardano:

50 macchinisti : addetti alla guida dei convogli e alla gestione operativa delle tratte, con inquadramento al parametro 153 del Ccnl Autoferrotranvieri.

: addetti alla guida dei convogli e alla gestione operativa delle tratte, con inquadramento al parametro 153 del Ccnl Autoferrotranvieri. 20 capistazione : responsabili del coordinamento del traffico ferroviario e della gestione delle infrastrutture, con inquadramento al parametro 193 dello stesso contratto nazionale.

: responsabili del coordinamento del traffico ferroviario e della gestione delle infrastrutture, con inquadramento al parametro 193 dello stesso contratto nazionale. 1 dirigente: esperto nella gestione di gare e contratti pubblici, con una solida esperienza nel settore amministrativo e normativo.

I macchinisti e i capistazione partiranno da una retribuzione netta di circa 1.600 euro al mese, cifra che può aumentare con gli straordinari e le turnazioni notturne o festive. La posizione dirigenziale prevede un trattamento economico più elevato, in linea con il livello di responsabilità e le competenze richieste.

Requisiti di accesso alla selezione

Per accedere al concorso Anm, i candidati devono soddisfare precisi requisiti in base alla posizione per cui intendono concorrere.

macchinisti : è richiesto un diploma di scuola superiore quinquennale e una certificazione specifica per la guida dei treni, rilasciata da Ansfisa o una Licenza Europea di Condotta valida. Il ruolo prevede l’assunzione con contratto a tempo pieno, regolato dal parametro 153 del Ccnl Autoferrotranvieri;

: è richiesto un di scuola superiore quinquennale e una certificazione specifica per la guida dei treni, rilasciata da Ansfisa o una Licenza Europea di Condotta valida. Il ruolo prevede l’assunzione con contratto a tempo pieno, regolato dal parametro 153 del Ccnl Autoferrotranvieri; capistazione : è necessario possedere un diploma di scuola secondaria e l’abilitazione alla dirigenza del movimento ferroviario. I candidati devono dimostrare di avere la certificazione per la gestione del traffico ferroviario e della sicurezza operativa. L’inquadramento contrattuale è al parametro 193 del Ccnl Autoferrotranvieri;

: è necessario possedere un diploma di scuola secondaria e l’abilitazione alla dirigenza del movimento ferroviario. I candidati devono dimostrare di avere la certificazione per la gestione del traffico ferroviario e della sicurezza operativa. L’inquadramento contrattuale è al parametro 193 del Ccnl Autoferrotranvieri; dirigente: per questa posizione è richiesta una laurea e almeno cinque anni di esperienza nella gestione di gare pubbliche e contratti complessi. Il contratto prevede un periodo di prova di sei mesi e una componente variabile della retribuzione, legata ai risultati raggiunti.

Le figure operative possono candidarsi anche senza esperienza pregressa, purché in possesso delle abilitazioni richieste.

Come candidarsi al concorso Anm

Le candidature devono essere inviate attraverso il portale ufficiale di Anm, compilando il modulo disponibile nella sezione dedicata ai concorsi.

La data ultima per la presentazione è fissata al 31 marzo 2025, entro le 23:59 per i ruoli operativi e le 13:00 per la selezione del dirigente. È necessario allegare la documentazione richiesta, che include il diploma, le certificazioni professionali e un documento di identità valido.

Il processo selettivo prevede una valutazione preliminare dei titoli, seguita da prove scritte e orali per le posizioni di macchinista e capostazione. Per il dirigente, oltre alle verifiche tecniche, sono previsti test psico-attitudinali e colloqui mirati a valutare le competenze gestionali e amministrative. La selezione per questa posizione sarà curata inizialmente dalla società Randstad Italia SpA, incaricata di individuare un massimo di cinque candidati per la fase finale.

Al termine delle prove, Anm pubblicherà una graduatoria che determinerà l’elenco degli idonei all’assunzione.