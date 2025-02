Concorso allievi marescialli della Guardia di Finanza, 1.198 posti disponibili: le prove

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Allievi marescialli Gdf, aperte le iscrizioni

Parte la corsa per entrare nella Guardia di Finanza: pubblicato il bando per 1.198 allievi marescialli, un biglietto d’ingresso per chi sogna la divisa e vuole mettersi alla prova con una selezione serrata. La competizione è aperta ai cittadini italiani tra i 17 e i 26 anni, ma il tempo stringe: il termine per candidarsi scade il 26 marzo 2025. Chi rientrerà nei posti disponibili accederà alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti, per il 97esimo corso dell’anno accademico 2025/2026.

Concorso Guardia di Finanza, i posti disponibili

Il concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza (qui il bando completo) apre le porte a 1.198 futuri finanzieri, ma non senza distinzioni:

1.108 posti nel contingente ordinario, con qualche priorità:

20 riservati a chi padroneggia il bilinguismo italiano-tedesco, un plus richiesto nella regione Trentino-Alto Adige;

8 posti blindati per coniugi e figli di servitori dello Stato caduti in servizio.

90 posti per chi vuole solcare i mari nelle Fiamme Gialle, suddivisi in:

40 per chi aspira al titolo di “nocchiere abilitato al comando” (NAC);

25 per chi si prepara a diventare “nocchiere” (NCH);

20 per la qualifica di “tecnico di macchine” (TDM);

5 per chi mira a specializzarsi nei “sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).

I requisiti necessari richiesti

Non basta voler indossare la divisa, servono requisiti ben precisi:

cittadinanza italiana e nessun problema con la legge;

età compresa tra i 17 e i 26 anni alla data di scadenza del bando;

per chi già serve nelle Forze Armate da almeno 18 mesi, il tetto si alza fino a 35 anni;

diploma di scuola superiore già in tasca o in arrivo entro l’anno scolastico 2024/2025;

per i minorenni, il via libera dei genitori è d’obbligo per l’arruolamento.

Concorso Guardia di Finanza, come partecipare

Tutto si fa online, sul portale ufficiale. Il termine ultimo è fissato per le ore 12:00 del 26 marzo 2025. Accesso solo con Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie). Ogni candidato può puntare su un unico contingente e specializzazione.

Concorso Guardia di Finanza, prove e date

Per mettere le mani su uno di questi posti, bisogna dimostrare di avere fegato e cervello. Il percorso di selezione non è una passeggiata:

quiz a risposta multipla per la preselezione;

prova scritta di cultura generale;

test fisici;

controllo dell’idoneità psico-fisica;

esame attitudinale;

colloquio orale;

test facoltativo su una lingua straniera, per chi vuole un bonus extra;

valutazione dei titoli.

Cosa succede dopo il concorso

Solo chi supera la selezione metterà piede nel 97esimo corso della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, un’esperienza di due anni.

Non si tratta solo di marce e addestramento: c’è anche da studiare. I candidati seguiranno un percorso accademico in discipline economico-giuridiche.

Durante la formazione, sono previsti assegni e benefit, ma il percorso richiede impegno e dedizione. Chi non dimostra le capacità richieste non potrà proseguire. Al termine del percorso, chi dimostra di avere la stoffa viene nominato maresciallo e assegnato a una sede operativa.