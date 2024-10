Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Nuovo bando di concorso per biologi della Polizia di Stato.

I laureati in cerca di lavoro che desiderano entrare a far parte delle forze dell’ordine possono sfruttare un nuovo concorso che è stato lanciato dalla Polizia di Stato per la ricerca di biologi. Dal bando si apprende che le figure inserite con questa qualifica saranno in totale 8, di cui 2 riservate al personale già in servizio. Le candidature sono aperte per tutti i cittadini italiani a partire dal 21 ottobre 2024 e scadranno il 31 ottobre 2024.

Il concorso per biologi della Polizia

Il bando di concorso per l’assunzione di 8 biologi è disponibile sul sito del ufficiale della Polizia di Stato, con le candidature che, come detto, dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2024 e a partire dal giorno 21 dello stesso mese.

Due degli otto posti a disposizione sono riservati al personale della Polizia già in servizio, uno nello specifico rivolto a chi appartiene al ruolo di ispettore tecnico o a quello di direttivo tecnico, mentre l’altro al personale appartenente a qualsiasi ruolo all’interno del corpo (anzianità di servizio non inferiore a cinque anni) e in possesso dei requisiti richiesti.

Altri due posti per biologi, invece, sono riservati al coniuge e ai figli di superstiti del personale della Polizia o delle forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio. I posti elencati verranno assegnati ad altri candidati ritenuti idonei in ordine di graduatoria solo nel caso in cui si riscontrasse la mancanza di vincitori appartenenti alle categorie in precedenza indicate.

I requisiti richiesti

Per poter partecipare al concorso per biologi della Polizia di Stato è necessario essere in possesso di requisiti specifici. Occorre:

avere la cittadinanza italiana;

godere dei diritti civili e politici;

essere in possesso delle qualità di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001;

non avere ancora compiuto il 32° anno di età. Tale limite si eleva di tre anni se il o la candidato/a ha prestato effettivo servizio militare, mentre ciò non avviene nel caso dei posti riservati a personale già in servizio. Il massimo di 35 anni, infine, è previsto per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno;

essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici della polizia.

Quanto ai titoli di studio, il concorso è riservato solo ai laureati in possesso di lauree in:

biologia (LM-6), 6/S;

biotecnologie agrarie (LM-7), 7/S;

biotecnologie industriali (LM-8), 8/S;

biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9), 9/S.

Alla laurea deve essere associata anche l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo e l’iscrizione nella Sezione A dell’albo professionale dei biologi.

La domanda per il concorso e le prove

Al concorso della Polizia di Stato per biologi si accede con la presentazione di una domanda attraverso il Portale unico del reclutamento della pubblica amministrazione InPA. Una volta inviata la candidatura, entro il 31 ottobre 2024, e riscontrati i requisiti di adesione, si procederà con le prove. Queste sono così divise: