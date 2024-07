Come entrare in Aeronautica Militare come VFP1, VFP4, maresciallo e allievo ufficiale

Come entrare in Aeronautica Militare in Italia: guida per diventare VFP1, VFP4, maresciallo e allievo ufficiale, con dettagli su requisiti e procedure di selezione

Cresce il numero degli italiani che vorrebbe indossare la divisa. Tre ragazzi su dieci, infatti, secondo l’ultimo Osservatorio sulle professioni in divisa realizzato da Skuola.Net nel 2022, vorrebbe intraprendere questa strada. Non è però un percorso semplice, soprattutto per chi desidera entrare nell’Aereonautica Militare che fa parte delle forze armate italiane e ha il compito di garantire il controllo e la difesa delle spazio aereo nazionale.

Intraprendere una carriera in tale settore è da sempre considerato molto prestigioso grazie alle opportunità uniche di formazione avanzata, all’eccellenza dei suoi programmi di addestramento e alla possibilità di partecipare a missioni di rilevanza non solo nazionale ma anche internazionale. Così come accade per tutte le forze armate, però, per entrare nell’Aereonautica Militare è necessario superare un concorso al quale possono accedere entrambi i sessi. Ci si può arruolare come volontario per ferma prefissata o per ferma permanente nonché per svolgere un servizio stabile all’intero delle forze armate. Detto ciò, ecco come entrare in Aeronautica Militare come truppa in ferma Volontaria prefissata (VFP1 o VFP4), maresciallo e allievo ufficiale.

Cosa fare per entrare nell’Aereonautica Militare

È necessario partecipare a un concorso pubblico per entrare nell’Aeronautica Militare e i più importanti sono quelli per le figure di VFP1, VFP4, marescialli e allievi ufficiali. Solitamente, i concorsi vengono banditi ogni anno e la partecipazione è a aperta anche ai civili.

Ci sono però delle soglie di età che bisogna rispettare che sono dai 18 ai 24 anni per il ruolo di VFP1, dai 18 ai 30 anni per quello di VFP4, dai 17 ai 26 anni per diventare maresciallo e dai 17 ai 22 anni per diventare allievo ufficiale. È necessario inoltre godere dei diritti civili e politici nonché aver tenuto una condotta incensurabile.

Ecco come entrare in Aereonautica Militare con il ruolo di VFP1 e di VFP4

Non è necessaria la leva militare obbligatoria per accedere al ruolo di VFP1. Basta superare il concorso pubblico che ogni anno viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale di solito tra ottobre e novembre. Possono partecipare i cittadini di entrambi i sessi purché rispettino dei determinati requisiti anagrafici, socio-culturali e psico-fisici. Nel dettaglio è necessario:

avere la cittadinanza italiana;

godere dei diritti civili/politici;

un’età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti;

possedere almeno la licenza media;

non avere precedenti penali/procedimenti penali attivi;

non essere state licenziati/destituiti dalla Pubblica Amministrazione o da precedenti incarichi nelle Forze Armate/Polizia;

non essere soggetti a misure di prevenzione;

dimostrare lealtà alla costituzione e allo Stato;

mantenere una condotta incensurabile;

avere idoneità psico-fisica e attitudinale;

risultare negativi ad alcool, droghe o sostanze psicotrope a fini non terapeutici;

non essere in servizio volontario nelle Forze Armate.

È invece un po’ più complicato diventare VFP4 ovvero volontari in forma prefissata di quattro anni in quanto è necessario:

essere un VFP1 in servizio, rafferma o congedo;

è necessario inoltre avere un diploma di scuola secondaria di primo grado;

avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti alla data di scadenza della presentazione della domanda;

non essere stati condannati per delitti colposi, non essere stati destituiti/dispensati o dichiarati decaduti dalla PA dopo procedimento disciplinare o da un precedente arruolamento presso le Forze Armate/Polizia;

non aver ricevuto misure di prevenzione;

non avere precedenti penali o giudiziari negativi;

non aver avuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non garantiscano sicura fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle esigenze di sicurezza dello Stato;

avere idoneità psico-fisica e attitudinale;

non aver abusato di alcool, stupefacenti o utilizzato sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Cosa fare invece per entrare nell’Aereonautica Militare come maresciallo e allievo ufficiale

Non solo VFP1 e VFP4, è possibile entrare nell’Aereonautica Militare anche come maresciallo sempre tramite concorso che viene di solito pubblicato in Gazzetta tra febbraio e aprile di ogni anno. I requisiti principali per partecipare sono:

la cittadinanza Italiana;

godere dei diritti civili/politici;

avere un’età compresa tra i 17 e i 26 anni non compiuti;

avere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (5 anni);

autorizzazione del genitore o del tutore legale nel caso si abbiano 17 anni;

idoneità psicofisica e attitudinale;

nessuna destituzione/decadenza a seguito di procedimento disciplinare dalla Pubblica Amministrazione o da precedente arruolamento nelle Forze Armate/Polizia;

nessuna condanna per delitti non colposi;

nessuna misura di prevenzione;

aver tenuto una condotta incensurabile;

aver tenuto dei comportamenti scrupolosi nei confronti dello Stato e della Costituzione;

avere accertamenti diagnostici positivi per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti/psicotrope a scopo non terapeutico;

si abbiano i parametri fisici composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limiti.

Per entrare nell’Aereonautica Militare come allievo ufficiale, invece, oltre a superare il concorso di selezione, si deve:

essere cittadino/a italiano/a;

avere un’età tra i 17 e i 22 anni non compiuti;

avere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (cinque anni) o essere in grado di conseguirlo entro l’anno;

godere dei diritti politici/civili;

essere in possesso di idoneità psicofisica-attitudinale;

aver riportato esito negativo a esami di agonistici per abuso di alcool, uso anche occasionale di stupefacenti o sostanze psicotropi che a scopo non terapeutico.

Come fare per partecipare ai concorsi per entrare nell’Aereonautica Militare

L’unico modo per poter partecipare ai concorsi indetti dall’Aereonautica Militare è quello di inoltrare la domanda mediante procedura informatica. Il modulo si trova nella sezione dedicata ai concorsi sul sito ufficiale del Ministero della Difesa. Inoltre per poter partecipare è fondamentale avere lo SPID o la CIE.

Durante la prima compilazione, le informazioni inserite non si perdono in quanto una bozza della domanda viene salvata in automatico ogni volta che si cambia la pagina. Per completare la domanda in un secondo momento, quindi, è necessario solo accedere alla sezione “concorsi” presente nel menù in alto del proprio profilo utente. In tale luogo, si troverà l’elenco di tutte le domande effettuate che si potrà aprire per completare la compilazione.

Infine, una volta che la domanda verrà inviata ed il sistema dirà che il tutto è andato a buon fine, arriverà una notifica nella propria area privata alla quale si potrà accedere mediante il sistema “notifiche”. In questo modo si potrà visualizzare anche il protocollo della domanda.