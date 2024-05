È in arrivo un nuovo bando di concorso Inps per 585 posti a tempo indeterminato: quali sono i requisiti

È in arrivo un nuovo concorso Inps. Il concorso si sarebbe dovuto tenere entro il 2023 per rispondere al Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, ma è saltato. Quest’anno l’attesa è finita e in breve sarà pubblicato il nuovo bando per i 585 posti a tempo indeterminato. Quali sono i requisiti per poter partecipare e come inviare la domanda? Rispondiamo ai dubbi.

Bando di concorso Inps 2024 in arrivo: posti e requisiti

È in arrivo un nuovo concorso con l’opportunità lavorativa all’interno dell’ente Inps. Sono diversi gli Enti che stanno aprendo candidature, come Agenzie delle Entrate, Dogane e Banca d’Italia. A breve saranno comunicate anche le date del nuovo concorso per l’assunzione a tempo determinato di 585 nuovi dipendenti.

Il piano di assunzioni fa parte del più ampio Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, ma ha subito rallentamenti e dal 2023 il nuovo bando è slittato al 2024. Per non farsi trovare impreparati alle richieste del bando, vediamo quali sono le informazioni già note e come preparsi.

Il futuro bando di concorso per l’Inps, prevede la ricerca di assistenti ai servizi per attività amministrative e gestionali, assistenti tecnici per i compiti tecnici e assistenti informatici per lo sviluppo e l’assistenza. Sono così suddivisi, con un ampia ricerca per l’aspetto più generico del supporto:

assistenti ai servizi, posti disponibili 498;

assistenti tecnici, posti disponibili 25;

assistenti informatici, posti disponibili 62

Non ci sono ancora molte informazioni rispetto al nuovo bando Inps, ma le anticipazioni chiariscono alcuni punti. Sembra che, in attesa della pubblicazione ufficiale del bando, per partecipare sarà richiesto solo il diploma di scuola superiore.

Il bando sarà aperto anche ai laureati, ma non per necessità di requisiti. La loro presenza potrebbe però portare una forte competizione, soprattutto per i ruoli più tecnici. Il problema della platea ampia, in questo caso, è che a parità di punteggio la graduatoria premierà chi ha più titoli da valutare.

Come si svolgerà il concorso: prove scritte e orali

Difficile, in assenza del bando ufficiale Inps, immaginare tutti i dettagli del concorso. Le fasi però sono le stesse per tutti i concorsi pubblici semplificati e l’unica vera differenza potrebbe essere l’inclusione di una frase preselettiva alle prove scritte e orali in caso di un numero troppo elevato di domande presentate.

Il concorso si potrebbe quindi svolgere in questo modo:

fase preselettiva

prova scritta

prova orale (con valutazione delle competenze linguistiche in inglese e competenze informatiche)

valutazione dei titoli ed esami (che potrebbe creare problemi ai diplomati in competizione con i laureati)

Come partecipare al concorso: preparare l’identità digitale

Sappiamo, anche senza bando, che per partecipare al concorso sarà necessario inviare la propria candidatura in via telematica, ovvero online. Sarà quindi obbligatorio registrarsi attraverso il portale Inps o la piattaforma inPA dedicata proprio al reclutamento nella Pubblica amministrazione.

Attenzione quindi ad avere a portata di mano un’identità digitale valida, come SPID, CIE o CNS.