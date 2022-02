Ciclone Belen a Le Iene: ma quanto guadagna?

Belen Rodriguez debutta a Le Iene e sconvolge il mondo dello spettacolo. La showgirl è stata al centro di un battesimo di fuoco nella prima puntata della nuova stagione su Italia 1. La modella argentina sarà la presentatrice dello storico programma satirico di David Parenti a fianco di Teo Mammuccari e già alla sua prima apparizione si è messa subito in gioco, senza risparmiare quasi nulla della sua vita privata.

Ciclone Belen a Le Iene: il debutto come nuova presentatrice

Al suo esordio alla conduzione Belen si è presentata al pubblico de ‘Le Iene’ raccontando in un monologo come questa opportunità rappresenti per lei un traguardo importantissimo per la sua carriera: “Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia”.

“Guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa ho sempre desiderato essere una di loro. Perché essere una iena significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo”, ha spiegato la showgirl argentina.

Durante la trasmissione la presentatrice si è prestata a un nuovo gioco con Teo Mammuccari, il “Passaparolaccia”, durante il quale, a partire da una lista di nomi, ha risposto a domande compromettenti sulle sue relazioni amorose, e non, senza però svelare al pubblico a chi fossero riferite.

Per gli spettatori più attenti non sarà stato difficile scoprire da diversi dettagli le descrizioni dei rispettivi personaggi. In particolare a fare scalpore sono state le risposte date dalla showgirl sull’ex marito Stefano De Martino, a proposito del quale non si sono mai spente le voci riguardo a un ritorno di fiamma.

“Questa persona la conosco da 11 anni. Non ci siamo detti la verità su tutto. È la persona che più mi ha fatto soffrire. Penso che mi abbia tradito. Ha sofferto tanto per causa mia” ha detto Belen.

“Se mi invitasse a cena fuori accetterei? Sì, rido perché c’ero a cena ieri. Se è il più sensuale? Direi di sì e anche in camera siamo sempre andati molto d’accordo. Il più infedele? Più o meno. Per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola ed è neomelodico” tutte risposte che hanno fatto pensare all’ex, e padre del figlio Santiago, De Martino, con il quale Belen ha ammesso di aver ricominciato una frequentazione.

Per un incrocio di destini, proprio l’ex ballerino di ‘Amici’ sarebbe stato al centro di indiscrezioni su un flirt avuto con una storica presentatrice de ‘Le Iene’, Alessia Marcuzzi, alla quale Belen Rodriguez è appena subentrata alla conduzione (qui per sapere quanto guadagna Mara Venier vicina all’addio a Rai 1).

“La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente” ha detto la modella argentina riferendosi probabilmente alla showgirl romana (qui per scoprire quanto ha guadagnato a Sanremo Sabrina Ferilli).

“Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Ehm, non lo so” ha glissato Belen.

Ciclone Belen a Le Iene: il patrimonio dela showgirl

La nuova avventura televisiva di Belen Rodriguez si aggiunge a una carriera non priva di soddisfazioni a livello economico, che le ha permesso di guadagnare quanto un “calciatore bravo”, come lei stessa ha confessato in un’intervista di qualche anno fa.

Secondo alcune stime gli introiti della showgirl argentina si aggirerebbero intorno ai 2 milioni di euro all’anno dalle sue partecipazioni TV (qui per scoprire quanto guadagna il vincitore di Tù sì que vales).

Inoltre nel patrimonio di Belen bisogna considerare i guadagni provenienti dai social network e anche il possesso del 50% della Icona Production, società che si occupa di servizi “di agenzia di modelli/e, attori e attrici” e “acquisizione e la cessione a terzi di diritti di sfruttamento di nomi e immagini di personaggi appartenenti al mondo della televisione, della musica, dello sport e dello spettacolo”, oltre all’80% della The Family Factor.