L’Agenzia delle Entrate cerca personale, nuovo concorso per assumere 190 funzionari

Fonte: ANSA

È online un nuovo bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 190 funzionari a tempo pieno e indeterminato, un’importante opportunità per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione. Il concorso è rivolto a candidati con specifici requisiti di laurea, in grado di operare in settori strategici come la gestione delle gare pubbliche, l’analisi del patrimonio immobiliare e l’auditing.

Con questa selezione, l’Agenzia delle Entrate punta a reclutare profili qualificati, in grado di contribuire al miglioramento dei processi interni e alla digitalizzazione dei servizi.

Il bando

L’avviso di selezione prevede la disponibilità di 190 posti, in particolare verranno assunte a tempo indeterminato 66 persone per la famiglia professionale funzionario tecnico e 124 funzionari gestionali. I posti sono così ulteriormente suddivisi

Funzionari tecnici (66 posti):

– 60 unità per servizi tecnici e processi di logistica (codice concorso 60FT/TL)

– 6 unità per processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare (codice concorso 6FT/MI).

– 49 unità per i processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection (codice concorso 49FG/GC-PC).

– 8 unità per i processi di monitoraggio e analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti (codice concorso 8FG/MA).

– 67 unità per i processi di contabilità e bilancio, pianificazione e controllo di gestione e auditing (codice concorso 67FG/CB-AU).

Per presentare le proprie candidature c’è poco meno di un mese, la scadenza è il 19 dicembre 2024.

I requisiti per partecipare

Per accedere al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:

Cittadinanza italiana

Godimento dei diritti civili e politici

Idoneità fisica all’impiego

Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati soggetti a tale obbligo).

In base al profilo per il quale si intende concorrere, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

Funzionari tecnici :

– Laurea triennale (L) in:

Ingegneria civile e ambientale (L-7).

Scienze dell’architettura (L-17).

Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25).

Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32).

– Diploma di laurea (DL) in:

Ingegneria civile.

Architettura.

Scienze agrarie.

Scienze forestali.

Scienze geologiche.

– Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM ) equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

–Laurea triennale (L) in:

Scienze dei servizi giuridici (L-14).

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16).

Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18).

Scienze economiche (L-33).

Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36).

– Diploma di laurea (DL) in:

Giurisprudenza.

Scienze politiche.

Economia e commercio.

– Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Le prove

La selezione si articola in due fasi, una prova scritta e una orale.

La prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle materie specificate nel bando relativamente alla classe di concorso per la quale si partecipa. La prova è valutata in trentesimi e saranno ammessi all’orale i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 21/30.

Durante la prova orale si procederà anche all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Il punteggio massimo per questo esame è di 30/30 e la prova si intende superata con la votazione di almeno 21/30.

Conclusi gli esami, la Commissione del concorso stilerà le graduatorie di merito secondo il punteggio finale, che sarà espresso in sessantesimi ed è dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta e nella prova orale. Le graduatorie finali saranno pubblicate sul Portale InPa e sul sito dell’Agenzia delle Entrate con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Come fare domanda

Per candidarsi al concorso c’è tempo fino alle 23:59 19 dicembre 2024. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del reclutamento InPA, accessibile tramite credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta entrati nella propria area personale basta compilare il format di candidatura online. Attenzione: è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata Pec o di un domicilio digitale. Per la partecipazione a ciascun codice concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di 10 euro, da effettuare secondo le modalità indicate nel bando.