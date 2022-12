Stop a WhatsApp su 49 smartphone dal 2023: quali modelli

Nel corso del 2023, come succede quasi ogni anno, WhatsApp smetterà di funzionare sui modelli di smartphone più vecchi. Gli sviluppatori dell’app di messaggistica più famosa al mondo, infatti, “spengono” la piattaforma in tutti quei vecchi modelli che utilizzano versioni dei sistemi operativi Android e iOS diventate ormai obsolete.

Stop a WhatsApp su 49 smartphone dal 2023: le indicazioni

Anche nel 2022 WhatsApp aveva mandato in cantina gli smartphone Android con più di 10 anni di età, sui quali “girava” la versione 4.0 del sistema operativo, conosciuta come “Ice Cream”, lanciata da Google nel 2011. Allo stesso modo, durante l’anno passato l’app ha smesso di funzionare nei dispositivi Apple non aggiornati oltre iOS 9.0, risalente alla seconda metà del 2015.

Per l’anno in arrivo toccherà dunque ai cellulari che non hanno almeno gli aggiornamenti di Android 4.1 “Lollipop” e iOS 12 (ma anche KaiOS 2.5.0 basato su Linux, e versioni successive, inclusi JioPhone e JioPhone 2) che, come spiegano da WhatsApp, in quanto datati non possono più garantire i necessari standard di sicurezza durante lo scambio di messaggi e dati in chat.

“Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari – si legge sul sito dell’app di messaggistica – Per decidere in quali casi interrompere il supporto, come tutte le altre società presenti nel settore tecnologico, ogni anno esaminiamo quali dispositivi e software sono meno recenti e contano il minor numero di utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp” (qui abbiamo spiegato come funziona la novità della chat con se stessi).

Gli sviluppatori assicurano comunque che prima di staccare la spina alla piattaforma, i proprietari dei cellulari interessati saranno informati in anticipo e “diverse volte” (qui abbiamo spiegato come recuperare i messaggi cancellati da WhatsApp).

Per quanto riguarda nello specifico gli iPhone, WhatsApp spiega che la piattaforma funziona al meglio se lo smartphone possiede i seguenti requisiti:

versione più recente di iOS disponibile;

non usare dispositivi sbloccati o jailbroken “poiché queste modifiche potrebbero influire sulla funzionalità del dispositivo, non possiamo fornire assistenza per i dispositivi che usano versioni modificate del sistema operativo dell’iPhone.”

telefono abilitato per SMS o chiamate: la configurazione di nuovi account su dispositivi che usano solo il Wi-Fi non è supportata.

Stop a WhatsApp su 49 smartphone dal 2023: l’elenco

Ecco la lista completa dei 49 smartphone non più supportati da WhatsApp nel 2023:

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

Archos

Archos 53 Platinum

Huawei

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Huawei Ascend D quad XL

HTC

HTC Desire 500

Lenovo

Lenovo A820

LG

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Samsung

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko

Wiko Cink Five

Wiko Cink Five Wiko Darknight ZT

ZTE

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand X Quad V987

ZTE Memo V956