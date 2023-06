Come funziona il nuovo blocco Whatsapp

Whatsapp, in un recente post pubblicato sul blog della società, ha annunciato che sta aggiungendo una nuova funzionalità di blocco, che potrà essere attivata al primo aggiornamento disponibile.

Cos’è e come funziona Silence Unknown Callers, la nuova funzione di blocco di Whatsapp

Si chiama “Silence Unknown Callers” la nuova funzione di Whatsapp e, come il nome suggerisce, si tratta di un nuovo strumento che permetterà agli utenti di bloccare le telefonate in entrata dei contatti sconosciuti.

Va attivata al primo aggiornamento disponibile e serve per silenziare le chiamate dai numeri che non fanno parte della propria rubrica. Di fatto, servirà a far diminuire lo spam. Così i messaggi delle persone eliminate dalla propria lista contatti non verranno più consegnati, ma anche quelli degli account commerciali cui unico scopo è spesso inviare a raffica promozioni e offerte in qualsiasi ora del giorno.

La nuova funzione Whatsapp è però interessante perché chiamate e messaggi provenienti da contatti sconosciuti, anche se non verranno notificati (ovvero non faranno squillare il telefono né far partire alcun avviso), verranno comunque archiviati direttamente nell’elenco delle chiamate perse, qualora l’utente desideri comunque controllare da chi è stato contattato, valutando poi in un secondo momento se si tratta effettivamente di una persona che è meglio sentire o richiamare. Questo, per esempio, può essere importante in caso si tratti di un contatto di lavoro o un potenziale cliente oppure ancora qualcuno che si conosce.

In caso di numeri destinati solo allo svolgimento dell’attività professionale, tuttavia, l’opzione di blocco sconosciuti può essere non attivata e, quindi, il telefono può tendenzialmente squillare tutto il giorno durante le ore di ufficio.

Per attivare il blocco, invece, bisogna:

aprire “Impostazioni” su WhatsApp;

selezionare la voce “Privacy” e poi cliccare su “Chiamate” e attivare l’interruttore accanto a “Silenzia chiamanti sconosciuti”.

Una volta abilitata la funzione, le chiamate WhatsApp da numeri sconosciuti verranno automaticamente silenziate e archiviate. Non sarà creato un apposito elenco per queste, semplicemente verranno messe tra le altre chiamate perse.

Come cambia la privacy Whatsapp

Con il nuovo aggiornamento Whatsapp sta lavorando anche a un nuovo controllo della privacy, che consente agli utenti di rivedere e abilitare tutte le funzionalità di protezione dei dati offerte dall’app.

In pratica, si tratta di funzioni dettagliate che guidano l’utente attraverso le varie impostazioni sulla privacy, in modo da aiutarlo a scegliere il giusto livello di protezione, tutto in un’unica sezione. Selezionando “Avvia controllo” nelle impostazioni della privacy è possibile infatti navigare attraverso più livelli di privacy che rafforzano la sicurezza di messaggi, chiamate e informazioni personali.

In “Scegli chi può contattarti”, per esempio, possono selezionare chi può aggiungerli ai gruppi, visualizzare tutti i loro numeri bloccati e persino trovare l’opzione per silenziare i chiamanti sconosciuti. La sezione “Controlla le tue informazioni personali” consente invece di decidere chi può vedere la propria foto del profilo e abilitare o disabilitare Ultimo accesso, Stato online e Conferme di lettura.

E ancora, in “Aggiungi più privacy alle tue chat”, gli utenti possono impostare un timer predefinito per i messaggi che scompaiono, mostrare le anteprime dei messaggi nelle notifiche e abilitare la crittografia end-to-end nei backup su cloud. Infine, la sezione “Aggiungi più protezione al tuo account” consente agli utenti di aggiungere un blocco schermo per aprire WhatsApp e abilitare la verifica in due passaggi quando accedono a un altro dispositivo. Sebbene tutte queste funzionalità per la privacy siano già disponibili su Whatsapp, il controllo della privacy aiuta gli utenti a regolare le impostazioni che non hanno già.

Per restare aggiornati sulle novità di Whatsapp, vi rimandiamo al nostro articolo sulle ultime modifiche che hanno interessato l’app. E a proposito di messaggi indesiderati, attenti alla truffa che gira nei vari gruppi Whatsapp e Telegram. L’applicazione di messaggistica, invece, smetterà presto di funzionare per alcuni utenti: qui l’elenco degli smartphone che non sono più compatibili con Whatsapp.