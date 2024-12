Sciopero trasporti 13 dicembre 2024, da Roma a Milano a Torino: orari e modalità

Fonte: ANSA Sciopero dei mezzi venerdì 13 dicembre 2024

Venerdì prossimo 13 dicembre si preannuncia nero. Arriva, infatti, un nuovo sciopero nazionale di 24 ore nel settore pubblico e privato che coinvolgerà treni, metro, bus, taxi e trasporto marittimo, è escluso il settore aereo che manifesterà il 15 dicembre. A proclamare l’agitazione questa volta è il sindacato di base Usb e vi aderiscono anche le sigle Fi-si e Usb Lavoro Privato. Lo sciopero generale del 29 novembre era stato indetto dalla Cgil e dalla Uil.

“La condizione dei lavoratori dei trasporti rispecchia la condizione generale dei lavoratori, salari da 30 anni sotto il costo della vita, turni di lavoro massacranti, ampio uso della precarietà e degli appalti e una ferita enorme che si chiama salute e sicurezza”, attacca l’Usb, giustificando lo sciopero e denunciando, quindi, contratti nazionali “sottoscritti al ribasso, con aumenti inadeguati e peggioramenti plateali della condizione lavorativa”.

I treni si fermeranno dalle ore 21 di giovedì 12 dicembre alle ore 21 di venerdì 13, anche metro, bus e tram si fermeranno nelle stesse 24 ore ma con modalità e orari diversi da città a città e con fasce garantite. I marittimi incroceranno le braccia dalle 00:01 alle 23:59 di venerdì 13 come così pure faranno i tassisti, anche se non è sicuro che aderiranno alla protesta tutte le auto bianche.

Ma sullo sciopero di 24 ore incombe lo spettro della precettazione nei trasporti. L’annuncio della nuova protesta ha infatti irritato in modo particolare il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che in settimana ha minacciato di fermare gli scioperi di 24 ore nel settore dei trasporti previsti per il mese di dicembre.

Sciopero Roma Atac 13 dicembre 2024

Giornata nera a Roma. Nel territorio di Roma Capitale lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e le reti degli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Nella Capitale durante lo sciopero il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio.

Nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non garantito il servizio delle biglietterie. Nelle stazioni della rete metroferroviaria, ad eccezione delle stazioni Ionio e Arco di Travertino, non sarà possibile utilizzare i bike box (il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero). I parcheggi di interscambio invece restano aperti. Anche il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.

Ecco come si svolge il blocco:

notte giovedì 12/venerdì 13 dicembre:

non garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”). garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti

giornata del 13 dicembre:

non garantiti il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno; le corse delle linee metro A, B, C previste dopo le ore 24; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti

il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno; le corse delle linee metro A, B, C previste dopo le ore 24; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59

notte venerdì 13/sabato 14 dicembre:

non garantite dopo le ore 24 il servizio metro A, B, C e le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti

garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

Sciopero Milano Atm 13 dicembre 2024

Anche a Milano si preannuncia una giornata di enormi disagi, soprattutto a pochi giorni dal Natale. Metro, tram e bus Atm avranno comunque alcune fasce orarie garantite, anche se Atm non ha ancora comunicato nulla ufficialmente.

Sciopero Napoli 13 dicembre 2024

Anm

Nessuna indicazione ancora da Anm.

Eav

Anche da Eav per ora nessuna indicazione precisa.

Sciopero Torino Gtt 13 dicembre 2024

Anche a Torino il servizio di trasporto pubblico locale Gtt è coinvolto nello sciopero. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero. Bus, tram e metro sono comunque garantiti in queste fasce orarie:

servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri servizi al cliente: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00

servizio extraurano, servizio bus cooperativo Linea 3971 tratta Ciriè – Ceres: da inizio servizio alle 8.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Sciopero Bologna Tper 13 dicembre 2024

Sciopero Tper

Per quanta riguarda Bologna, anche l’azienda del trasporto pubblico locale Tper si ferma. Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

Sciopero Marconi Express

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al servizio aeroportuale Marconi Express, il cui servizio potrebbe non essere garantito per tutta la giornata di venerdì 13 dicembre.

Sciopero Firenze 13 dicembre 2024

Tramvia Gest

Anche la tramvia di Firenze gestita da Gest molto probabilmente non sarà operativa il 13 dicembre, ma al momento l’azienda non ha ancora pubblicato alcun annuncio ufficiale.

Autolinee Toscane

Si fermano anche le Autolinee Toscane Pisa e Livorno. Il personale viaggiante da inizio servizio alle 4.14, dalle 8.15 alle 12.29 e dalle 14.30 a fine servizio; impiegati e operai invece per l’intero turno di lavoro.

Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29