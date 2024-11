Fonte: ANSA WhatsApp introduce la trascrizione dei vocali

Il servizio di messaggistica istantanea via internet WhatsApp, di proprietà di Meta, introdurrà nel suo prossimo aggiornamento una funzione che potrebbe facilitare la vita a molti. Si tratta della possibilità di trascrivere i messaggi vocali ricevuti in maniera automatica. Una comodità da utilizzare quando non si possono ascoltare file audio o per visualizzare vocali molto lunghi.

La funzione sarà anche dedicata ai non udenti, che potranno così comunque interagire con i messaggi vocali che ricevono. Inizialmente la trascrizione dei messaggi vocali sarà disponibile soltanto in alcune lingue, ma in seguito arriverà anche in Italiano.

Arriva la trascrizione dei vocali su WhatsApp

Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha comunicato un nuovo aggiornamento per questo suo ultimo prodotto. Sulle chat di messaggistica istantanea utilizzate in tutto il mondo sarà presto possibile trascrivere i messaggi vocali che gli utenti riceveranno direttamente sul dispositivo stesso.

“Inviare un messaggio vocale rende il contatto con amici e familiari ancora più personale. C’è qualcosa di speciale nel sentire la voce della persona che ami anche quando siete lontani. A volte però sei in giro, in un posto rumoroso o ricevi un lungo messaggio vocale che non puoi proprio fermarti ad ascoltare“, si legge sul blog dell’azienda, nella comunicazione dedicata a questa nuova funzionalità.

Meta ha tenuto a specificare che i dati trattati da questa nuova funzione saranno mantenuti sullo stesso dispositivo che trascriverà il vocale. Si manterrà quindi la crittografia end-to-end che caratterizza i messaggi di WhatsApp: “Le trascrizioni vengono generate sul tuo dispositivo in modo che nessun altro, nemmeno WhatsApp, possa ascoltare o leggere i tuoi messaggi personali”, ha continuato Meta.

Quando arriveranno in Italia

Inizialmente l’italiano non sarà però compreso tra le lingue che WhatsApp sarà in grado di trascrivere. Per le prime settimane, le uniche a disposizione saranno inglese, portoghese, spagnolo e russo. Bisognerà aspettare alcuni mesi prima che anche l’italiano venga incluso: “Nelle prossime settimane, le trascrizioni saranno disponibili in tutto il mondo in alcune lingue selezionate e nei prossimi mesi ne aggiungeremo delle altre”, recita il comunicato di Meta.

Il comunicato di WhatsApp spiega anche come è possibile attivare la nuova funzione: bisognerà seguire il percorso “Impostazioni > Chat > Trascrizioni dei messaggi vocali per attivare o disattivare facilmente le trascrizioni e selezionare la lingua di testo. Puoi trascrivere un messaggio vocale tenendo premuto il messaggio e toccando ‘Trascrivi’. Siamo entusiasti di lavorare a questa esperienza per migliorarla ancora di più e renderla più semplice”.

WhatApp è il sistema di messaggistica istantanea via internet più utilizzato in moltissime parti del mondo, Italia inclusa. Il suo successo, realizzatosi soprattutto in Europa, è legato alla diffusione di dispositivi diversi da quelli Apple. In mercati dove gli iPhone sono molto più comuni infatti, come ad esempio quello degli Usa, è la funzione di messaggistica proprietaria dell’azienda di Cupertino a farla da padrone.