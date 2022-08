Grande attesa per l’iPhone 14: rivoluzione ricarica, ecco quando arriva

Saranno più performanti e si caricheranno ancora più in fretta. Sono queste le ultime indiscrezioni che circolano sulla stampa internazionale sugli attesi iPhone 14. I nuovi smartphone della Apple, che saranno mostrati al mondo con tutta probabilità entro i primi 10 giorni di settembre, e venduti nelle settimane seguenti. I tanti fan dell’azienda di dispositivi e servizi tecnologici di Cupertino, viste le tante voci che circolano sui nuovi telefoni con la mela, sono in agitazione. Ma andiamo per ordine. Ecco cosa sappiamo dei nuovi iPhone 14, cosa cambia sul fronte della ricarica e quanto dovrebbero costare all’uscita.

iPhone 14, niente più modello Mini: arrivano il Max, il Pro e il Pro Max

Apple ha deciso di eliminare il piccolo della famiglia, il modello Mini, apparso nelle ultime generazioni di iPhone. Non sappiamo se, insieme alla 14esima generazione di telefoni, arriverà anche un nuovo modello SE di fascia media, ma finora dalla California non sono arrivate notizie in questo senso.

Secondo i più informati l’iPhone 14 arriverà in quattro differenti modelli in due dimensioni differenti.

iPhone 14 da 6,1 pollici.

da 6,1 pollici. iPhone 14 Max da 6,7 pollici.

da 6,7 pollici. iPhone 14 Pro da 6,1 pollici.

da 6,1 pollici. iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici.

iPhone 14, prestazioni migliorate, rivoluzione notch e nuova camera

Addio anche al notch, la tacca nera presente alla sommità dello schermo. Ad ospitare la fotocamere e i sensori dovrebbero essere, almeno per i modelli Pro, un cerchio e uno spazio a forma di pillola, meno ingombranti. Gli iPhone 14 saranno ancora più potenti, con l’arrivo dei nuovi processori Apple A16. Anche in questo caso non è chiaro se saranno montati solo sulle versioni Pro.

Le fotocamere avranno una disposizione diversa rispetto agli iPhone 13. I modelli più costosi monteranno lenti più grandi e in grado di fare foto da 48 megapixel e filmati a 8K. Sensori e apertura di diaframma migliorati anche per la selfie camera, che permetterà di fare autoscatti più luminosi e di qualità.

iPhone 14 e iPhone 14 Pro, nuovi colori in arrivo: arriva il viola Apple

Ogni generazione di iPhone ha una sua nuance caratteristica. iPhone 14 e iPhone 14 Max dovrebbero arrivare in questa gamma di colori.

Bianco.

Blu.

Nero.

Rosso (Product Red).

Viola, nuovo colore di questa generazione.

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max dovrebbero essere invece disponibili in queste colorazioni.

Argento.

Grafite.

Oro.

Viola metallizzato, anche in questo caso una novità.

Tempi di ricarica record per l’iPhone 14, ma la batteria durerà meno?

A Cupertino circolano voci riguardo un importante cambiamento che riguarderà la ricarica rapida dei telefoni, che potrebbe supportare una potenza di 30W. Quella attuale è da 18W per gli iPhone 8 e successivi e da 20W per gli iPhone 12, che hanno introdotto il fast charging. In questi casi i telefoni si ricaricano in circa un’ora e mezzo, e per arrivare al 50% impiegano solo mezz’ora.

Con caricabatterie superiori, questi tempi potrebbero essere ulteriormente ridotti. Non è chiaro se la funzione di ricarica ultra rapida riguarderà tutta la gamma, o solo i modelli Pro e Max. Il rumour è nato, come spesso accade, con l’invio dei caricabatterie ai recensori e con gli ordini ad aziende estere fatti dalla Apple.

Una potenza superiore, virtualmente, potrebbe però far surriscaldare maggiormente il telefono, e portare a un deterioramento della batteria in tempi più brevi. Rendendo il telefono meno efficiente a distanza di poco tempo dall’acquisto, riducendone l’autonomia. Qua tutto quello che sappiamo sul nuovo iPhone 14 e sulla data di uscita.

Quanto costerà l’iPhone 14: le ipotesi per i prezzi e la data di uscita

Non è chiaro quanto costerà la nuova generazione di iPhone 14. Sul mercato americano i prezzi dovrebbero aggirarsi intorno ai 900 euro per il modello base, intorno ai 1.100 euro per l’iPhone 14 Max, intorno ai 1.200 euro per l’iPhone 14 Pro e intorno ai 1.300 per l’iPhone 14 Pro Max. Tuttavia per gli effetti del cambio e del rafforzamento del dollaro sull’euro, di cui vi abbiamo parlato qui, per il mercato italiano sono previsti rincari di oltre 200 euro.

Non conosciamo con esattezza la data di uscita dell’iPhone 14. È ipotizzabile che Apple presenti i nuovi modelli intorno al 7 settembre, con un maxi evento in cui saranno mostrati anche i nuovi Apple Watch e AirPod Pro. I dispositivi potrebbero essere messi in vendita tra una e due settimane dopo. Si parla del 16 settembre o del 23 settembre.

Non è sempre conveniente acquistare un nuovo iPhone a ridosso dell’uscita dei nuovi modelli, come vi abbiamo spiegato qui. Tuttavia, grazie a queste voci, i prezzi degli iPhone 13 hanno iniziato a scendere notevolmente. Ad esempio il modello Mini è ormai sotto i 750 euro.

Il modello base di iPhone 13 è invece sceso sotto i 790 euro.

