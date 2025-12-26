iStock max-kegfire Google prepara il cambio di indirizzo Gmail con alias e dati intatti: cosa significa.

Fra poco sarà possibile cambiare l’indirizzo Gmail: Google si prepara a introdurre una funzionalità che molti utenti aspettavano da tempo, ovvero la possibilità di modificare il proprio indirizzo Gmail mantenendo intatti dati, messaggi, contatti e accesso ai servizi collegati.

L’operazione è in apparenza banale, ma fino a oggi è stata di fatto impossibile o comunque molto complessa. Cosa che ha costretto milioni di persone a convivere con indirizzi creati in età adolescenziale, poco professionali o semplicemente non più adeguati alla propria identità digitale.

Google apre al cambio email su Gmail

Fino ad oggi, cambiare indirizzo Gmail significava spesso dover ripartire da zero. L’account Google è legato a un indirizzo email principale e, nel caso della maggioranza degli utenti, coincide con l’indirizzo @gmail.com.

Le alternative ufficiali prevedono la sostituzione con un’email di terze parti o la creazione di un nuovo account, con inoltri, migrazioni manuali e una lunga serie di complicazioni che scoraggiano anche gli utenti più esperti. In altre parole, un blocco tecnologico e di design che ha fatto venire più di un mal di pancia a moltissimi utenti.

La nuova funzione è emersa da un aggiornamento della documentazione di supporto in lingua hindi e promette di risolvere l’inconveniente: Google prevede infatti di consentire la scelta di un nuovo indirizzo Gmail mantenendo invariato l’intero ecosistema collegato all’account.

Il vecchio indirizzo non verrà cancellato, ma sarà convertito in alias: sarà quindi possibile ricevere email su entrambi gli indirizzi, continuare a effettuare il login indifferentemente con il vecchio o con il nuovo e mantenere accesso a foto, documenti, cronologia e impostazioni. Si tratta, in sostanza, di un cambio di identità formale ma senza una rottura definitiva.

Mountain View, però, introduce alcuni limiti stringenti: il cambio potrà essere effettuato una volta ogni 12 mesi e non più di tre volte nella vita dell’account. Si punta a evitare che il sistema venga usato per attività di spam, phishing, elusione di blocchi o cancellazione delle proprie tracce digitali. Ma anche a responsabilizzare l’utenza.

La funzionalità non è ancora attiva per tutti gli utenti del mondo e il cambio di passo sarà graduale, secondo il consueto modello di distribuzione progressiva adottato da Google per le innovazioni. Restano incerte la tempistica globale e la copertura geografica, così come il possibile impatto delle normative europee su privacy e concorrenza, dal Gdpr al Digital Markets Act, che in alcuni contesti potrebbero influenzare modalità e tempi di implementazione.

Per milioni di utenti significa possibilità di riallineare la propria identità digitale a percorsi personali e professionali maturati nel tempo. Addio, dunque a nomi utente del tipo “stellina9999” e benvenuti nomi utente come “avvocato.maria.rossi”.

Come cambiare l’indirizzo dell’account Google

Prima di effettuare qualsiasi modifica, occorre controllare che l’account Google consenta effettivamente il cambio dell’indirizzo email. Per farlo:

visitare la pagina myaccount.google.com/google-account-email;

nel menu in alto a sinistra entrare nella sezione “Informazioni personali”;

selezionare email > email account Google.

Verificare ora se compare l’opzione “Cambia l’email del tuo Account Google”. Se questa voce non è disponibile, significa che al momento il cambio non viene consentito. Riprovare più avanti.

Se invece l’opzione è disponibile, procedere così:

inserire il nuovo indirizzo Gmail che si desidera utilizzare (deve essere un indirizzo libero, cioè non in uso da un altro account Google o già utilizzato in passato e poi eliminato);

cliccare su “Cambia email” e poi confermare selezionando “Sì, modifica indirizzo email”.

Seguire le istruzioni che verranno mostrate durante la procedura.

Una volta completata l’operazione, il nuovo indirizzo diventerà quello principale dell’account Google, mentre l’indirizzo precedente resterà registrato come email alternativa e continuerà a essere associato al proprio profilo.

Che succede agli account Google Workspace

Una domanda al momento rimane aperta: la funzione arriverà anche negli account Google Workspace aziendali? In questo contesto le logiche sono diverse, legate a domini personalizzati e policy It più complesse. Per ora, non ci sono indicazioni ufficiali da parte di Google.