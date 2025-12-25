QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA Le parole più cercate su Google nel 2025

L’elenco delle parole più cercate su Google nel 2025 offre ancora una fotografia efficace degli interessi collettivi, nonostante il crescente utilizzo dei chatbot e dei sistemi di intelligenza artificiale conversazionale. Da anni ormai i dati di Google Trends continuano a rappresentare un osservatorio privilegiato per capire cosa ha davvero attirato l’attenzione degli utenti. Il report annuale pubblicato da Google non misura semplicemente i volumi assoluti di ricerca, ma mette in evidenza le query che hanno registrato un aumento significativo rispetto all’anno precedente.

Questo aspetto è centrale per interpretare correttamente le classifiche: non sempre chi è più cercato in assoluto è anche chi cresce di più. Nel 2025, questo meccanismo ha premiato soprattutto personaggi ed eventi che hanno vissuto una svolta improvvisa o un’esposizione mediatica concentrata.

L’effetto Sanremo sulle ricerche italiane

Scorrendo le classifiche italiane emerge con chiarezza un elemento ricorrente: il Festival di Sanremo continua a essere uno dei principali catalizzatori di ricerche online. In un panorama sempre più dominato da contenuti on demand e algoritmi personalizzati, Sanremo resta uno dei pochi eventi capaci di concentrare l’attenzione di milioni di persone nello stesso momento.

In questo contesto si spiega il primato di Lucio Corsi tra le persone più cercate del 2025. L’artista ha registrato un forte incremento di ricerche soprattutto nel periodo compreso tra inizio febbraio e inizio marzo, in coincidenza con la sua partecipazione al Festival.

A questo primo picco se ne è aggiunto un secondo, a maggio, legato alla presenza all’Eurovision Song Contest dopo il ritiro di Olly. È proprio questa combinazione di eventi a spiegare il balzo nelle ricerche rispetto al 2024.

Al secondo posto compare Olly (nome molto presente anche nello Spotify Wrapped 2025), anche in questo caso con un andamento fortemente influenzato da Sanremo. Il suo posizionamento inferiore rispetto a Lucio Corsi va letto alla luce della metodologia di Google Trends: Olly era già un nome noto negli anni precedenti e aveva partecipato al Festival anche nel 2023. Di conseguenza, l’incremento percentuale delle ricerche nel 2025 è risultato meno marcato.

Sport, spettacolo e nuovi volti dell’interesse pubblico

Il terzo posto tra le persone più cercate è occupato da Lorenzo Musetti. Pur non avendo la stessa notorietà globale di altri tennisti italiani come Jannik Sinner, nel 2025 Musetti ha attirato una crescente attenzione grazie ai risultati sportivi e alla continuità ad alto livello.

In questo caso, Google Trends intercetta un interesse che cresce nel tempo, alimentato da successi ripetuti e da una maggiore esposizione mediatica. A completare la lista ci sono Bianca Balti, Jasmine Paolini, Marcella Bella e Achille Lauro.

Le ricerche legate agli addii

Un’altra categoria significativa è quella delle ricerche legate alle persone scomparse. Anche nel 2025, le morti di personaggi pubblici hanno generato forti picchi di interesse. In questa classifica compaiono nomi molto diversi tra loro, a conferma del fatto che il motore di ricerca diventa spesso il primo strumento per recuperare informazioni biografiche, carriera e contesto nel momento della notizia.

Questa dinamica evidenzia un uso “di servizio” di Google: gli utenti non cercano solo intrattenimento, ma anche strumenti per comprendere rapidamente chi fosse una persona e perché la sua scomparsa sia rilevante. Ci sono Papa Francesco, Charlie Kirk, Giorgio Armani, le gemelle Kessler.

Serie TV e film: la centralità dello streaming

Nel 2025 le classifiche dedicate a serie TV e film riflettono la centralità delle piattaforme di streaming. Titoli come Monster, Squid Game, Il Gattopardo e ACAB mostrano come le uscite seriali continuino a generare ondate di ricerche concentrate, spesso legate all’uscita di una nuova stagione o a un episodio particolarmente discusso.

Per il cinema, la lista dei film più cercati include produzioni molto diverse tra loro, dai titoli d’autore a quelli più commerciali. Questo conferma che Google intercetta sia la curiosità immediata legata all’uscita in sala o in streaming, sia la ricerca di approfondimenti successivi, come trama, recensioni e significato.

Cantanti, testi e canzoni più cercate

Un’altra sezione rilevante è quella dedicata ai cantanti e ai testi delle canzoni. Anche qui il peso di Sanremo è evidente: molti dei brani più cercati sono legati alla kermesse musicale. Le query sui testi indicano un comportamento ormai consolidato: ascoltare una canzone e cercarne subito il significato o le parole su Google.

Questa abitudine sottolinea come la musica continui a generare traffico informativo, non solo emotivo. Gli utenti vogliono capire, contestualizzare, approfondire.

Le ricerche come vestirsi e la dimensione pratica

Tra le query più interessanti emergono quelle legate al “come vestirsi”. Dalle festività religiose agli eventi formali, passando per viaggi e stagioni, queste ricerche mostrano un bisogno pratico e ricorrente. Google viene utilizzato come una sorta di consulente quotidiano, capace di fornire risposte rapide a dubbi concreti.

Il successo di queste query indica che, al di là delle grandi notizie, una parte consistente delle ricerche è guidata da esigenze quotidiane e immediatamente applicabili.

Le domande “perché”: Israele e la geopolitica

Una delle sezioni più significative del 2025 è quella delle domande che iniziano con “perché”. In cima compaiono quesiti legati alla geopolitica e ai conflitti internazionali, con Israele al centro di numerose ricerche. Le domande sugli attacchi, sulle tensioni in Medio Oriente e sulle decisioni politiche mostrano come Google resti uno strumento chiave per orientarsi nell’attualità globale.

Queste ricerche segnalano un bisogno diffuso di spiegazioni e contesto. Gli utenti non si limitano a leggere il titolo di una notizia, ma cercano di comprenderne le cause e le conseguenze.

“Cosa significa”e la ricerca di senso

Molto rilevante anche la categoria delle ricerche “cosa significa”. Termini legati alla politica, alla salute, al linguaggio contemporaneo e alla cultura digitale compaiono tra le query in crescita. Questo dato evidenzia una crescente complessità del linguaggio pubblico, che spinge gli utenti a cercare definizioni e chiarimenti.

In un ecosistema informativo sempre più rapido, Google diventa il luogo dove decodificare parole nuove o concetti poco familiari.

Come si fa e come fare: tutorial e istruzioni

Le ricerche del tipo “come si fa” e “come fare” restano una colonna portante del traffico su Google. Cucina, salute, tecnologia e benessere sono i settori più rappresentati. Anche nel 2025, gli utenti utilizzano il motore di ricerca come una guida pratica, capace di accompagnare passo dopo passo nella risoluzione di problemi concreti.

I trend mondiali del 2025

Guardando oltre i confini italiani, i trend mondiali del 2025 confermano alcune tendenze già emerse a livello nazionale, amplificandole su scala globale. Conflitti internazionali, elezioni, crisi climatiche e intelligenza artificiale dominano le ricerche in molti Paesi.

L’intelligenza artificiale, in particolare, registra un forte aumento di query del tipo “come funziona l’IA”. Questo dato è emblematico: mentre gli utenti iniziano a usare strumenti basati sull’IA, cresce parallelamente il bisogno di comprenderne i meccanismi, i limiti e le implicazioni.

A livello globale, le ricerche mostrano anche un interesse crescente per temi legati alla sostenibilità, alla salute mentale e ai cambiamenti nel mondo del lavoro. Google Trends diventa così una mappa delle ansie, delle curiosità e delle priorità di una società in rapida trasformazione.