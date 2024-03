Il nuovo regolamento europeo sulla concorrenza costringe le aziende a non collegare automaticamente i loro servizi, come la ricerca di Google e Maps

Da alcuni giorni è sempre più difficile trovare il link che portano a Google Maps se si cerca un posto tramite il motore di ricerca di Alphabet. È l’effetto del regolamento europeo per i mercati equi e contenibili nel settore digitale, meglio conosciuto come Digital Markets Act o DMA.

L’obiettivo di questa nuova legge è impedire alle principali aziende che controllano buona parte dei servizi offerti via internet, bollati come gatekeeper, di intrappolare l’utente all’interno di una rete di siti di loro proprietà, pratica che soffocherebbe la concorrenza. Riattivare i link a Google Maps e a altri servizi è comunque possibili con alcuni click.

Google Maps e il Digital Markets Act

L’Unione europea ha passato nelle scorse settimane un nuovo regolamento che vuole aumentare la competizione nei mercati digitali Da diverso tempo infatti una delle principali strategie delle grandi aziende tecnologiche è quella di spingere i propri utenti a utilizzare i servizi da loro offerti collegandoli in maniera evidente e permettendo loro di utilizzarli con maggiore facilità rispetto a quelli della concorrenza.

Il DMA individua le principali compagnie responsabili di questo comportamento e li bolla come gatekeepers, vale a dire piantoni, guardiani dell’accesso a una determinata clientela. Si tratta di cinque società americane, Alphabet (che controlla Google), Amazon, Meta (che controlla Facebook e Instagram), Apple, Microsoft e una cinese, Bytedance (che controlla Tiktok).

Alphabet è un esempio molto utile per capire cosa il DMA intenda per gatekeeper. Controllando Google, l’azienda indirizzava gli utenti che cercano un video su YouTube (anch’esso di sua proprietà), quelli che cercavano un luogo su Google Maps e quelli che cercavano una canzone su YouTube Music. In questo modo altri siti che offrono lo stesso servizio ne risultavano svantaggiati.

Dall’approvazione del nuovo regolamento europeo sui mercati digitali questa pratica non sarà più possibile a meno di non richiedere specifica autorizzazione dell’utente. Un problema che per Google si trasferisce anche sui telefoni cellulari, molti dei quali utilizzano un sistema operativo di proprietà di Alphabet, vale a dire Android, sul quale sono installate e impostate come predefinite diverse app di proprietà della stessa azienda.

Come reimpostare il link a Google Maps.

Il DMA vieta al gatekeeper di rendere i propri servizi facilmente accessibili da altri suoi siti in automatico, ma non proibisce la pratica in assoluto. È quindi ancora possibile per gli utenti avere questi collegamenti, incluso quello di Google Maps sul motore di ricerca di Google.

Per ottenere nuovamente un collegamento diretto con Google Maps bisognerà andare sul proprio profilo Google accedendo alla console dell’account. Nella sezione “Dati e Privacy”, andrà cercata la voce “Servizi Google Collegati”. Qui sarà possibile riattivare la connessione diretta a tutti i servizi offerti da Alphabet.

Con il DMA l’Unione europea vorrebbe creare una maggiore concorrenza su internet. In questo modo l’utente non sarebbe più spinto a scegliere un servizio non perché è semplice da raggiungere dai siti che abitualmente utilizza, ma perché è il migliore tra quelli offerti. Il nuovo regolamento è stato avversato dalle grandi aziende tecnologiche, mentre siti più piccoli ritengono le sue restrizioni ancora troppo leggere.