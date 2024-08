Fonte: iStock L'alternativa gratis al nuovo digitale terrestre si chiama Tivùsat

Il passaggio all’alta definizione delle tv italiane è stata una modifica legata a una decisione degli editori per il miglioramento della qualità generale dei canali, un processo che si è sviluppato a partire dal 2022 con il passaggio in HD di quasi tutti i canali della tv satellitare gratuita che sono visibili solo in HD o 4K. Dal 28 agosto prende il via una nuova fase del digitale terrestre, ma non per tutti la scelta deve necessariamente essere questa, anzi.

Cos’è Tivùsat

Ci sono alternative al nuovo digitale terrestre DVB-T2? La risposta è sì. Considerato anche che oltre 16 milioni di italiani rischiano di rimanere esclusi da questo passaggio e non vedere più alcuni canali Rai, esiste un altro modo per vedere i canali tv, e gratis. Mai sentito parlare di Tivùsat? Si tratta della tv sia satellite, facile, comoda e veloce. Soprattuto, gratis.

Tivùsat è una piattaforma digitale satellitare gratuita italiana realizzata da tivù s.r.l., società partecipata Rai, Mediaset, Telecom Italia Media, Associazione TV Locali e Aeranti Corallo. Nasce come piattaforma complementare appunto a quella del digitale terrestre, perché in grado di raggiungere quelle aree da questo non coperte del territorio nazionale. Tivùsat in pratica, grazie al segnale satellitare, riesce a portare al 100% del territorio nazionale la copertura dei segnali televisivi digitali gratuiti.

Tivùsat ha zero costi, consente di vedere canali e programmi in HD e 4K gratis, e ricevere il segnale pure là dove non arriva granché e dove quindi i televisori normali fanno fatica a prendere. Ulteriore vantaggio, si vedono pure i canali internazionali.

Come averla? Facile. Alcuni televisori ce l’hanno integrata (si può verificare), altrimenti si può comprare un decoder da collegare alla propria tv, oppure una smartcard, per cui serve una Cam. In ogni caso serve avere una parabola. Vediamo di spiegare meglio.

Come funziona Tivùsat

I televisori con sintonizzatore satellitare integrato pronti per la visione di programmi in HD o in 4K sono già in grado di vedere Tivùsat e sono questi:

certificati lativù 4K

certificati lativù

certificati tivùsat 4K Ultra HD

certificati tivùsat HD Ready.

Se avete già un televisore e una parabola, la via più semplice per accedere a Tivùsat è comprare un decoder certificato. Qui potete verificare se il vostro decoder è già compatibile. Se invece avete ancora un decoder SD ma volete vedere gli oltre 70 canali in HD presenti su Tivùsat, avete bisogno di un decoder certificato tivùsat HD o 4K appunto (qui trovate l’elenco dei decoder che supportavano Tivùsat e che però sono andati fuori produzione).

La Cam Tivùsat (Conditional Access Module) invece è un modo di accesso che permette la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati della piattaforma Tivùsat direttamente attraverso il televisore o decoder dotato di slot Common Interface. All’interno della Cam va inserita la smartcard per la decodifica dei programmi. La smartcard, inclusa nella confezione del decoder o della Cam, è una piccola tessera, simile a una carta di credito, che va inserita nell’apposita fessura del decoder o della Cam e deve essere attivata dal sito web Tivùsat.

La Cam insomma è il modo più smart per entrare in Tivùsat e vedere, tra gli altri, i canali Dazn 1 e Dazn 2 (Dazn 1 e Dazn 2 su Tivùsat sono due canali satellitari a pagamento, acquistabili su dazn.com/tivusat e si può anche vedere la serie A di calcio).

Cosa si vede con Tivùsat

Con Tivùsat si vedono (bene e gratis) oltre 130 canali tv nazionali ed internazionali. Intrattenimento, spettacoli, sport, cultura, informazione nazionale e internazionale. Tra questi, Rai1 HD, Rai2 HD, Rai3 HD, Rete 4 HD, Rai5 HD, Rai Premium HD, Rai Movie HD, Rai Sport HD, Rainews 24 HD, Canale 5 HD, Italia 1 HD, La7 HD, Tv8, Rai4K, FashionTv, Dazn 1 e Dazn 2, TopCrime, Boing, Aljazeera HD, Focus e molti altri (l’elenco completo qui).

Tivùsat presenta anche una vasta offerta di canali radiofonici nazionali, internazionali e locali (si possono ascoltare a partire dal canale 601). Ecco qualche consiglio di acquisto.

