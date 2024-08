Come trovare i canali Rai della tua Regione con il nuovo digitale terrestre

Con l'avvio del nuovo standard per il digitale terrestre DVB-T2 attenzione a risintonizzare i canali Rai per continuare a vederli. Come vedere i canali regionali

Fonte: ANSA Nuovo digitale terrestre Rai

Dal 28 agosto la tv degli italiani cambia ancora. Novità importanti infatti arrivano per i canali Rai. Tre canali della tv pubblica infatti passano al nuovo digitale terrestre, il cosiddetto sistema DVB-T2. Cosa serve fare per continuare a vederli? Ecco una sintesi delle cose utili da sapere.

Cosa cambia con il nuovo digitale terrestre DVB-T2

Da mercoledì2 28 agosto tre canali Rai passano al nuovo standard europeo del digitale terrestre DVB-T2, con immagini di qualità ancora maggiore: si tratta, per ora, solo di Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual. Inoltre, da quella data è anche possibile ricevere Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale sui canali 501, 502 e 503 in standard DVB-T2 (questi canali però restano anche visibili con il vecchio standard).

Se avete più di 70 anni e una pensione non superiore a 20mila euro lordi annui, potete anche richiedere gratuitamente un decoder, che vi verrà spedito senza alcuna spesa a casa. Lo potete chiedere attraverso il sito prenotazionedecodertv.it, il numero verde 800 776 883 oppure tramite gli uffici di Poste Italiane di tutta Italia.

Dove trovare gli aggiornamenti delle migliori marche tv e decoder

Su indicazione della Rai, il Mimit ha chiesto ai produttori di tv e decoder di mettere a disposizione degli utenti gli aggiornamenti software. A partire dalle segnalazioni degli utenti sulle esigenze di aggiornamento dei propri decoder, questi fornitori hanno reso disponibili sui propri siti web gli aggiornamenti e le relative istruzioni per l’adeguamento:

AAAMaze, ADJ, Aston, AKAI, Bravo, Digiquest, Diprogress, Edision, EK, Fait, Fenner, GBC, Global, GO SAT, Humax, I-Can, IDDigital, Imperial, Isnatch, Jolly line, Kooper, Kora, LinQ, Lenuss, Majestic, Master, Mediasat, Metronic, New Digital, Nikkei, Nordmende, OK., OpenTel, Smartix, Strong, Telestar, Telesystem, Telewire, Thomson, Tradelux, Trevi, United, WWIO, XDome, Xoblivion, Xoro, Zap, Zephir.

Tornando ai canali, per continuare a vedere tutti i programmi Rai serve un televisore compatibile con la nuova tecnologia, ma non è necessario intervenire sull’antenna. Ciò che invece bisogna fare, anche se la tv o il decoder che abbiamo a casa hanno già il nuovo sistema, è risintonizzare i canali.

Risintonizzazione programmata

Detto questo, di solito i decoder che abbiamo in casa sono predisposti per aggiornare la lista dei programmi durante la notte. Una volta terminate queste operazioni, il decoder può chiederci di scegliere di associare al tasto numero 3 del telecomando un programma regionale tra più programmi proposti. In ogni Regione, infatti, è possibile scegliere in linea generale tra tre diverse programmazioni regionali.

Sono tantissimi gli italiani che con questi continui switch off non riescono più a trovare i vecchi canali Rai. I programmi regionali Rai disponibili nella propria regione sono selezionabili sui canali da 801 a 823 del telecomando. Durante la risintonizzazione potrebbe essere richiesto appunto di scegliere la programmazione regionale. Vediamo cosa fare.

A questo punto ci sono due opzioni:

la scelta per risintonizzare rimane dell’utente per un tempo indefinito. In questo caso, ognuno di noi sceglie il proprio programma regionale di interesse e può selezionare il programma regionale desiderato in qualunque momento; oppure

la scelta può essere fatta solo alla fine della procedura di aggiornamento del decoder e in un periodo di tempo limitato. Al termine di questo periodo, il decoder automaticamente associa al tasto 3 del telecomando un programma regionale di default.

Risintonizzazione automatica

Nel caso in cui, durante la risintonizzazione programmata, il programma in posizione n. 3 venisse scelto automaticamente dal ricevitore oppure l’utente avesse effettuato una scelta non corretta e volesse modificarla, è necessario, attraverso il menù specifico del proprio televisore, avviare la risintonizzazione automatica.

Al termine di questo processo è necessario essere fisicamente presenti per poter selezionare il programma regionale desiderato.

Risintonizzazione manuale con il telecomando

Nel caso in cui, dopo aver posizionato in maniera corretta il contenuto regionale di proprio interesse, durante il processo di sintonizzazione programmata, il decoder dovesse modificare le scelte dell’utente, allora è necessario disattivare dal menù del televisore la risintonizzazione programmata. In questo caso, la Rai suggerisce di effettuare periodicamente la risintonizzazione automatica.

I canali regionali Rai dopo lo switch off del 28 agosto

Dopo lo switch off del 28 agosto al nuovo digitale terrestre per i canali tv Rai regionali non cambia nulla. Ecco una sintesi di dove si possono continuare a trovare: