Sky abbassa i prezzi: le novità del servizio streaming NOW

Fonte: ANSA NOW abbassa i prezzi: le tariffe annunciate per i nuovi clienti Sky

Il mondo dei servizi streaming è in costante evoluzione. Se da una parte assistiamo a ripetuti aumenti dei costi mensili, dall’altra non è ormai insolito leggere di rimodulazioni delle proposte d’abbonamento. In tal senso una strategia che si sta rivelando vincente prevede l’avvicinamento, in un senso, al mondo classico della televisione.

Parliamo nello specifico dell’aggiunta della pubblicità alla trasmissione dei propri prodotti on demand. È quanto proposto anche da NOW, servizio online streaming di Sky. L’emittente satellitare non si è però limitata a ciò, offrendo al proprio pubblico un pacchetto tutto nuovo. Di seguito riportiamo tutti i dettagli.

NOW: arriva la pubblicità

Sky prova a reinventare il proprio servizio streaming, al fine di restare in corsa con le altre piattaforme, quali Netflix, Prime Video e Disney+, per citare le principali. I nuovi abbonati avranno la possibilità di pagare 8.99 euro al mese per usufruire di un ampio pacchetto di contenuti. Al suo interno sono comprese le serie TV e gli show. Ciò comprende tanto le produzioni italiane, come Gomorra e X-Factor, quanto quelle straniere.

Sotto quest’aspetto l’offerta è particolarmente intrigante, dato il gran numero di proposte HBO (e non solo, ndr) all’interno del catalogo. Per ricevere lo stesso tipo di opzione, precedentemente era previsto un costo di 9.99 euro. A cosa è dovuto lo sconto? Sky prevede l’inserimento di pubblicità per i suoi contenuti ondemand.

Questa tipologia di abbonamento non è dunque da considerarsi monco, almeno sotto il fronte dell’offerta. Occorre però tener conto del fatto che sarà possibile accedere da un solo dispositivo alla volta per la visione dei contenuti.

Da precisare, però, come lo sconto possa risultare ben più consistente, pari a 3 euro in mese al mese, optando per la soluzione annuale che, conti alla mano, costa 6.99 euro al mese. Tutto ciò è rivolto ai nuovi clienti, che potranno scegliere anche la combinazione di due piani, aggiungendo l’offerta cinematografica al costo di 11.99 euro mensili (diventano 9.99 garantendo una permanenza minima di 12 mesi, ndr).

NOW Premium e sport

Ricapitolando, la tariffa minima offerta da Sky prevede pubblicità, un solo dispositivo connesso per volta, per serie TV e programmi televisivi, con obbligo di permanenza per almeno un anno, al costo di 6,99 euro mensili. Cifra che sale a 8,99 euro senza il vincolo di 12 mesi.

Aggiungendo i film, il costo è di 9,99 euro al mese, con vincolo di un anno. Senza questo, si pagherebbero 11,99 euro per film, serie TV e programmi, senza però avere il secondo dispositivo con accesso in contemporanea. Per avere tutto? C’è NOW Premium. In questo caso il costo più basso previsto è di 11,99 euro, con vincolo di un anno, senza il quale si pagherebbero 14,99 euro. Addio pubblicità e benvenuti 2 dispositivi in contemporanea e Audio Dolby Digital 5.1.

E lo sport? Al costo di 14,99, minimo garantito, si ottengono 3 gare settimanali di serie A, 121 gare su 137 di Champions League, il calcio europeo, la serie BKT, la serie C, le gare di Formula 1 e MotoGP, il grande tennis, la Ryder Cup di golf, i mondiali di rugby e altro. Cifra che sale a 19,99 euro al mese per avere Audio Dolby Digital 5.1 e due dispositivi in contemporanea.