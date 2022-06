Rivoluzione a X Factor, ritorna Francesca Michielin: quanto guadagna

X Factor riparte per l’edizione 2022 il 4 giugno, con la prima giornata di audizioni all’Allianz Cloud di Milano, in piazza Carla Stuparich 1. Per la prima volta dopo la pandemia torna il pubblico dal vivo. Ma non è l’unica novità di questa nuova stagione del talent musicale di casa Sky. Il cast è totalmente rinnovato rispetto all’ultima volta che i riflettori si sono accesi sui cantanti in cerca di gloria. Il banco dei giurati, a parte un grande e atteso ritorno, vede tutti volti nuovi nel programma, con un’importante cambio anche nella conduzione.

X Factor cambia tutto: chi sono i nuovi giudici

In giuria torna Fedez, che dopo la malattia e l’impossibilità di sostenere un faticoso tour, ha deciso di riprendere le vesti di coach di X Factor. Insieme a lui, per la prima volta nella trasmissione, ci saranno Ambra Angiolini, il cantautorap Dargen D’Amico e il rapper Rkomi. Questi ultimi sono diventati noti al grande pubblico grazie alla loro partecipazione allo scorso Festival di Sanremo.

Dopo due stagioni con Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika e Hell Raton alla guida delle squadre di artisti, arrivano dunque quattro personalità che cambieranno notevolmente gli equilibri della trasmissione. Dopo una sola stagione come conduttore, Ludovico Tersigni abbandona il cast. Aveva raccolto il testimone da Alessandro Cattelan, mattatore per ben 10 stagioni del programma. Prima, per quattro stagioni, il suo posto era stato occupato da Francesco Facchinetti.

Chi è Francesca Michielin, la nuova conduttrice

Al suo esordio come conduttrice di X Factor arriva invece Francesca Michielin, la poliedrica artista che, a soli 16 anni, aveva vinto la quinta edizione del talent show, la prima in casa Sky dopo l’abbandono del progetto da parte di Rai 2. Insomma, un ritorno a casa per la cantautrice, che proprio sul palco del programma ha mosso i suoi primi passi davanti al grande pubblico.

In questi 10 anni di carriera Francesca Michielin si è fatta notare non solo per i tanti successi musicali, arricchiti dal suo talento come cantante, autrice e polistrumentista. Ha infatti firmato il suo primo romanzo, Il cuore è un organo, edito da Mondadori, e ha già fatto un’esperienza come conduttrice, alla guida del programma televisivo Effetto Serra su Sky Nature.

Nell’ultimo anno ha partecipato al Festival di Sanremo come direttrice d’orchestra e ospite della serata delle cover ed è stata nominata ai David di Donatello per la miglior canzone originale per il brano Nei tuoi occhi, tratto dal film Marylin ha gli occhi neri, con Miriam Leone e Stefano Accorsi.

La giovane artista, classe ’95, ha all’attivo ben 5 album in studio, che le hanno permesso di collaborare con importanti artisti della scena italiana. Nel 2016 è arrivata in seconda posizione al Festival di Sanremo con il brano Nessun grado di separazione, diventato doppio platino, con cui ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Nel 2021 è tornata all’Ariston con Fedez con il brano Chiamami per nome, dedicato agli artisti fermi a causa del lockdown. Dallo scorso anno è inoltre autrice e conduttrice del podcast Maschiacci – Per cosa lottano le donne oggi?.

Francesca Michielin a X Factor: quanto guadagna

Non sappiamo con esattezza quali siano gli accordi economici tra Sky e Francesca Michielin per la conduzione di X Factor 2022, visto che sia l’emittente che la cantante hanno tenuto il massimo riserbo sui compensi. Secondo indiscrezioni, i giudici del programma guadagnerebbero circa 40 mila euro a stagione, più rimborsi spese e bonus. È possibile che quest’anno, con il ritorno di Fedez, i compensi siano lievitati.

Oltremanica lo stipendio dei conduttori di X Factor è arrivato a toccare i 2 milioni di euro a stagione, e lo storico presentatore italiano Alessandro Cattelan sarebbe arrivato a guadagnare questa cifra durante il suo ultimo anno al timone della versione nostrana del talent – grazie però anche ai contratti come testimonial di diverse aziende.

Difficile immaginare che Francesca Michielin possa averne chieste altrettanti, ma si tratta comunque di una figura molto rilevante per il panorama artistico, musicale e televisivo italiano, ed è possibile ipotizzare che Sky la ricompenserà adeguatamente per questa nuova impresa.

Abbiamo fatto qua i conti in tasca ai giudici di X Factor. Mentre potete trovare qui i guadagni da capogiro di Fedez grazie a LOL – Chi ride è fuori, e qua quelli di Alessandro Cattelan all’ESC.