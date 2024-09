Sony ha presentato la PlayStation 5 Pro che sarà solo in digitale: il prezzo e le caratteristiche, così come le date di preorder e di uscita.

Il mondo del gaming è in fibrillazione per la presentazione della nuova PlayStation 5 Pro. Nel corso della Technical Presentation, la Sony ha infatti svelato al mondo la variante della console che era stata lanciata nel 2020. L’evento, condotto da Mark Cerny, Lead System Architect di PS5 e PS4, ha permesso di apprendere anche le caratteristiche riguardanti la versione Pro della consolle che, pur mantenendo la propria compatibilità con il lettore dischi esterno per PlayStation 5, verrà proposta solo in versione digitale. Dettagli sono stati forniti anche in merito al prezzo e alle date di preorder e uscita.

La nuova PlayStation 5 Pro

Grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie, la PlayStation 5 Pro permette un’esperienza di gioco completamente rinnovata rispetto ai modelli precedenti. Aumentano, ad esempio, la potenza grafica e i dettagli, così come passi importanti in avanti sono stati fatti per migliorare l’upscaling. Entrando più nel dettaglio, le principali caratteristiche e novità della PlayStation 5 Pro sono rappresentate:

molto più potente che permette il 67 per cento in più di CU, Compute units, rispetto alla PS5 e memorie aumentate in rapidità del 28 per cento. Il risultato delle migliorie è un rendering accresciuto del 45 per cento che, come spiega Sony, garantisce un’esperienza di gioco decisamente più fluida e godibile; dal potenziamento del Ray Tracing che permette di proiettare i raggi a velocità doppia, in alcuni casi anche triple, rispetto alla PS5;

che permette di proiettare i raggi a velocità doppia, in alcuni casi anche triple, rispetto alla PS5; dall’upscaling Spectral Super Resolution, interamente basato sull’intelligenza artificiale e che fornisce immagini molto nitide e dettagliate grazie al machine learning.

E ancora, la PS5 Pro supporta il Wi-Fi 7, il VRR (Variable refresh rate) e i titolo in 8K. Quanto alla SSD, di serie ne è prevista una da 2 TB.

I giochi compatibili con PlayStation 5 Pro

La nuova PlayStation 5 Pro può contare su una retrocompatibilità che Sony assicura essere molto ampia grazie al PS5 Pro Game Boost. Si tratta di un raccoglitore di 8.500 giochi per PS4 che potranno essere giocati con prestazioni più stabili anche sulla nuova consolle. Ci sono poi una serie di titoli per PS5 che saranno ottimizzati per la versione Pro, alcuni anche tramite il semplice aggiornamento gratuito del software. Questa la lista dei giochi al momento confermati da Sony:

Alan Wake 2;

Assassin’s Creed: Shadows;

Demon’s Souls;

Dragon’s Dogma 2;

Final Fantasy 7 Rebirth;

Gran Turismo 7;

Hogwarts Legacy;

Horizon Forbidden West;

Marvel’s Spider-Man 2;

Ratchet & Clank: Rift Apart;

The Crew Motorfest;

The First Descendant;

The Last of Us Part II Remastered.

Grande compatibilità, oltre che ai giochi, è data agli accessori. Per PS5 Pro potranno essere utilizzati tutti quelli già esistenti, come ad esempio:

PlayStation VR2;

PlayStation Portal;

DualSense Edge;

Access controller;

Pulse Elite;

Pulse Explore.

PlayStation 5 Pro, il prezzo, il preorder e l’uscita

Dopo la presentazione odierna, 10 settembre, è previsto che la vendita della nuova PlayStation 5 Pro inizi il prossimo 7 novembre. È possibile tuttavia fare un preorder già dal 26 settembre. Per quanto riguarda il prezzo, Sony ha riferito di un costo di 799,99 euro che, come detto, permetterà ai gamer di acquistare una consolle senza disco. Per il supporto fisico è necessario munirsi del lettore esterno di PS5 digital. In dotazione con la PlayStation 5 Pro vengono invece forniti un controller wireless DualSense e una copia preinstallata di Astro’s Playroom.