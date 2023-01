Torna il Walkman per gli amanti della musica: quanto costa

Alzi la mano chi non ha mai usato un walkman. Se siete nati dalla metà degli anni ’90 in poi, è probabile che non conosciate neanche le care vecchie musicassette, oggi oggetti vintage di culto o addirittura sconosciuti alle nuove generazioni. Eppure c’è stato un tempo in cui tutti giravano con le cuffie e un ingombrante lettore di nastri in tasca o appeso ai jeans. Negli anni ’80 i modelli Walkman della Sony divennero così popolari che quei dispositivi iniziarono a essere chiamati in quel modo. Oggi, nonostante i competitori e i big della tecnologia non sembrino più interessati a puntare sugli audio device, il grande marchio nipponico ha deciso di rilanciare proprio i Walkman.

Sony rilancia il Walkman: arriva il nuovo modello che fa gola agli appassionati

E così mentre Apple ha rinunciato definitivamente al suo iPod, come vi abbiamo raccontato qua, Sony ha deciso invece di puntare tutto sui lettori musicali di nuova generazione. In realtà è dal 2012 che l’azienda prova a lanciare i nuovi Walkman, ma finora lo ha fatto in punta di piedi. Da un lato la concorrenza spietata della Mela e dall’altra il basso interesse dei consumatori verso i dispositivi di questo tipo, non avevano fatto brillare i lettori mp3 del marchio giapponese. E il design davvero troppo simile ai telefoni Sony Xperia non li aveva certo resi un must have per gli appassionati.

Ma ora i Walkman stanno tornando in grande stile, dopo un decennio di tentativi falliti. E arriveranno in Italia già nel mese di gennaio 2023. Il nuovo lettore NW-A306 è il più potente Walkman finora progettato da Sony. In un design compatto che richiama il vecchio mangianastri portatile, questo dispositivo offre una qualità audio superiore, con la possibilità di riprodurre note e voci fedelmente alle intenzioni dell’artista.

Dotato di connettività WiFi e bluetooth, un touchscreen da 3,6 pollici e comandi fisici tattili, monta un sistema operativo Android pensato per riprodurre la musica dalle proprie applicazioni preferite, oltre che attraverso i file ad alta qualità scaricati dall’utente. A garantire una qualità mai sentita prima su un Walkman ci sono l’amplificatore digitale S-Master HX e le saldature di alta qualità prive di piombe, che riducono le distorsioni e i rumori, restituendo sonorità piene e profonde.

Il nuovo Walkman NW-A306 esegue l’upscaling dei file musicali digitali compressi. L’intelligenza artificiale applicata alla fonte (Edge-Ai) insieme al motore Dsee Ultimate permettono di elevare la qualità della musica, compresa quella in streaming, anche utilizzando le cuffie wireless. Il prezzo consigliato del dispositivo è di 400 euro, e sarà presto disponibile anche su Amazon. Dove però è già possibile acquistare uno dei Walkman delle precedenti generazioni o altri dispositivi di questo tipo.

Sony Walkman e altri dispositivi audio in offerta su Amazon: ecco i migliori

Come sempre, il consiglio furbo per acquistare sull’e-commerce più fornito del mondo è quello di iscriversi ad Amazon Prime, cliccando qua, approfittando della prova gratuita. Il programma permette di ricevere a casa in pochissimo tempo milioni di prodotti e usufruire di tutti i vantaggi per gli abbonati.

Tra i prodotti più simili al nuovo gioiellino di casa Sony, c’è il suo predecessore, il Walkman NW-A105, con display touch da 3,6 pollici e 16 Gb di memoria. Anche in questo caso dotato di S-Master HX e Dsee Hx, bluetooth e WiFi, per una qualità del suono impareggiabile e massima connettività.

Se la spesa vi sembra eccessiva e non siete cultori del suono perfetto, potete puntare anche a dispositivi di fascia media, come questo lettore multimediale con touchscreen da 4 pollici e Android, e quindi anche in questo caso la possibilità di ascoltare musica dalle vostre app preferite.

Gli utenti di Spotify, il servizio di streaming musicale più utilizzato, e di Amazon Music (anche nella versione Prime Music compresa nell’abbonamento di prova di Amazon Prime) che hanno la passione per la corsa e l’attività sportiva non devono invece farsi scappare le offerte di Mighty, grande competitor di Sony per i dispositivi audio di qualità suprema. Il Mighty Vibe è un lettore piccolo e comodo per chi si allena spesso, che nel suo essere essenziale diventerà un mai più senza delle giornate in palestra e al parco.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.