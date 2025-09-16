Con l’arrivo di iOS 26, Apple introduce la tanto attesa funzionalità di Live Translation per AirPods, che consente di tradurre le conversazioni in tempo reale direttamente dall’auricolare. Tuttavia gli utenti dell’Unione Europea non potranno accedervi al lancio. La limitazione riguarda, in particolare, chi si trova fisicamente in un Paese Ue e possiede un account Apple registrato nell’Unione.

Stop (per ora) alla traduzione in diretta

All’origine del blocco c’è il Digital Markets Act (Dma), il regolamento europeo che impone obblighi stringenti ai cosiddetti gatekeeper del digitale – come Apple, Google e Meta – per promuovere la concorrenza e l’interoperabilità tra piattaforme.

Apple ha confermato che i requisiti di interoperabilità previsti dalla normativa ne impediscono, almeno inizialmente, il rilascio della traduzione in tempo reale nel Vecchio Continente.

L’azienda non è entrata nel dettaglio delle specifiche restrizioni, ma il caso non è isolato: già in passato, il gruppo di Cupertino ha dovuto rimodulare o ritardare il lancio di alcune tecnologie per conformarsi alle regole Ue.

Lo scorso anno diverse funzionalità basate su Apple Intelligence erano state posticipate in Europa per le verifiche normative, arrivando sugli iPhone solo a marzo 2025. Una dinamica che sembra ripetersi, evidenziando lo scontro sempre più frequente tra Big Tech e legislatori europei.

Al lancio, quindi, il servizio offrirà traduzioni in tempo reale tra:

inglese (britannico e statunitense);

francese;

tedesco;

portoghese (Brasile);

spagnolo.

L’aggiunta di italiano, giapponese, coreano e cinese semplificato è prevista entro la fine dell’anno. Resta però incerta la tempistica con cui la funzione potrà essere sbloccata per gli utenti con account UE: al momento non ci sono indicazioni ufficiali da Apple.

Per la Live Translation bisogna avere iOS 26

Ulteriore limitazione è la tecnologica con cui si appoggerà la traduzione automatica. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la traduzione non avviene direttamente sugli auricolari, ma si appoggia alla potenza di calcolo dell’iPhone collegato.

Per questo, oltre alla compatibilità con i modelli di AirPods più recenti, la funzione avrà un requisito stringente: sarà necessaria la presenza di un iPhone 15 Pro (o modello successivo) con iOS 26.

Il motivo è che la Live Translation è alimentata da Apple Intelligence, la suite di intelligenza artificiale che per eseguire i complessi calcoli del linguaggio in tempo reale richiede la potenza del chip A17 Pro o superiore.

In sintesi, per usare la funzione non basteranno gli auricolari di ultima generazione, ma servirà anche uno smartphone di punta della gamma Apple.

Come saranno le AirPods Pro 3

Presentata in anteprima con gli AirPods Pro 3, la funzionalità sarà compatibile anche con i modelli precedenti, inclusi gli AirPods 4 (dotati di cancellazione attiva del rumore) e gli AirPods Pro 2.

Il sistema è stato concepito per garantire un’esperienza di comunicazione il più possibile naturale e intuitiva. L’utente può conversare senza dover maneggiare il telefono, parlando normalmente mentre indossa gli AirPods.

Nel caso in cui una delle persone coinvolte non utilizzi gli auricolari, l’iPhone mostrerà a schermo le trascrizioni e le traduzioni in tempo reale, facilitando la comprensione per entrambi gli interlocutori.

Quando, invece, tutti i partecipanti indossano AirPods compatibili, l’esperienza raggiunge il massimo dell’efficienza: la cancellazione attiva del rumore interviene automaticamente per abbassare il volume della voce originale, permettendo di ascoltare chiaramente la traduzione e rendendo lo scambio di battute più fluido e naturale.