Sam Altman, fondatore di OpenAI, società che ha creato Sora e GPT

OpenAI, la Startup di Sam Altman che ha creato ChatGPT, ha reso pubblico Sora, il suo nuovo sistema per creare video partendo dal testo tramite l’intelligenza artificiale. Dopo le immagini quindi, sarà possibile anche generare filmati semplicemente descrivendo al sistema quello che si vuole vedere. Il software è per il momento disponibile soltanto per i test, in modo da poter individuare i possibili rischi.

La società si prepara intanto a lanciare il prossimo anno GPT-5, il suo nuovo motore di intelligenza artificiale generativa. Nonostante i grossi investimenti degli ultimi mesi, OpenAI non ha ancora trovato un modo per essere sostenibile dal punto di vista economico. Nel 2022 si stima che la Startup abbia subito perdite per oltre mezzo miliardo di dollari.

Le novità di Sora: video con l’AI

OpenAI ha presentato Sora con una pagina del suo sito ufficiale, dove viene spiegato il funzionamento del nuovo prodotto della Startup: “Stiamo insegnando all’AI a capire e simulare i movimenti nel mondo fisico, con l’obiettivo di addestrare modelli che possano aiutare le persone a risolvere problemi che richiedono interazione con il mondo reale” recita il testo.

Sora può generare video lunghi fino a un minuto, partendo da un semplice prompt testuale, una frase che descrive il filmato che si vuole ottenere. Sul sito si possono trovare diversi esempi, da una ragazza che cammina per le strade di Tokyo a un branco di mammut lanosi che corrono sulla neve, in direzione di un inesistente telecamera. I prodotti, benché non perfetti, risultano promettenti, soprattutto se paragonati alle altre opzioni sul mercato per la generazione di video partendo da input testuali.

OpenAI spiega anche che Sora non è ancora disponibile al pubblico, ma soltanto a un “Red team”, una squadra di ricercatori che sta individuando le possibili aree di rischio a cui questa tecnologia potrebbe esporsi. La società di Sam Altman ha anche fornito Sora a diversi artisti, per avere un riscontro su come questo nuovo modello di intelligenza artificiale possa aiutarli nelle loro professioni creative.

GPT-5 in arrivo, parola di Sam Altman

Il CEO di OpenAI Sam Altman ha anche parlato del prodotto di punta della Startup: GPT, il motore dietro a buona parte dei programmi forniti dall’azienda. Al momento quello disponibile a tutti gratuitamente è GPT-3.5, mentre per 20 dollari al mese gli utenti di ChatGPT possono utilizzare la versione del chatbot basata su GPT-4.

Presto, secondo Sam Altman, sarà sul mercato anche GPT-5, la nuova versione del motore a intelligenza artificiale generativa. Il nuovo modello, secondo le dichiarazioni dell’imprenditore, sarà più intelligente di qualsiasi altra cosa.

Il problema di Sam Altman per il momento però sembra essere più economico che tecnologico. OpenAI è ancora una Startup e ha ricevuto investimenti per miliardi di dollari. Il 92% delle aziende Fortune 500 utilizzano i suoi prodotti e ChatGPT ha 100 milioni di utenti ogni settimana. Nonostante questo, e un valore che ha toccato a fine 2023 gli 86 miliardi di dollari, la società è ancora lontana dal profitto.

Nel 2022, l’ultimo anno per cui questi dati sono disponibili, ha perso oltre mezzo miliardo di dollari. Nonostante abbia superato i due miliardi all’anno di fatturato, il profitto e la sostenibilità economica sembrerebbero ancora lontani.