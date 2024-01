Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

OpenAI ha finalmente lanciato GPT Store, una piattaforma in cui gli utenti possono condividere pubblicamente i propri chatbot personalizzati.

Lo store GPT offre una vasta gamma di GPT sviluppati dai partner e dalla comunità, categorizzati secondo le tendenze della settimana

DALL-E, strumenti per la creazione, l’editing e il miglioramento dello stile

GPT per accrescere la propria efficienza;

l’area Research & Analysis per trovare, valutare, interpretare e visualizzare informazioni;

quella denominata Programmazione per la scrittura di codice, debug, test e apprendimento

Lifestyle, dove trovare consigli su viaggi, fitness, cibo e molto altro ancora.

Il Gpt Store verrà inizialmente distribuito agli utenti che hanno piani ChatGpt a pagamento, e, quindi, agli utenti abbonati ai livelli Plus ed Enterprise di ChatGPT, oltre che al nuovo livello Team introdotto da OpenAI.

Programma di revenue sharing per i creatori

OpenAI ha, inoltre, annunciato che introdurrà un programma di revenue sharing con i creatori di GPT nel primo trimestre 2024.

Il pagamento cambierà in base agli utenti che i GPT riusciranno a coinvolgere. I pagamenti agli sviluppatori dello store di OpenAI cambieranno, quindi, in base al successo dell’app, al numero dei download e alla capacità di attirare nuovi utenti sulla piattaforma.

Costruire un Chat GPT custom e condividerlo

Costruire il proprio GPT è semplice e non richiede alcuna abilità di codifica. Il GPT Builder di OpenAI consente a chiunque di creare una versione personalizzata di ChatGPT, adattandola a scopi specifici e migliorando l’interazione uomo-macchina.

La creazione di un GPT personalizzato, o GPT custom, permette di adattare i modelli di apprendimento automatico a esigenze specifiche, rendendo, al contempo, questa tecnologia accessibile a un pubblico più ampio. La creazione di un GPT personalizzato con il GPT Builder prevede i seguenti passaggi:

Definire l’obiettivo. Questo significa determinare quale sia lo scopo specifico del GPT

Impostare le specifiche del modello, laddove è rilevante per il risultato selezionare la lingua, il tono di voce e le aree di competenza

Fornire esempi e dati al modello per affinare le capacità in base alle esigenze specifiche, ottimizzando la fase di addestramento e personalizzazione

Valutare le prestazioni del GPT personalizzato. Questa attività di test è rilevante per apportare modifiche e per ottimizzarne l’efficacia.

Nel pratico questo vuol dire:

Accedere a chat.openai.com e fare il login

Dalla barra laterale cliccare su Esplora .

. Cliccare su Crea un GPT

Inserire le istruzioni nel campo Crea

Scegliere se dare un input testuale semplice al Builder oppure usare la funzione per personalizzare nel dettaglio e fornire anche file nel campo knowledge per addestrare l’assistente virtuale e migliorare gli output

Fare ripetuti test

Cliccando su Configura è possibile aggiungere personalizzazioni avanzate all’assistente AI

è possibile aggiungere personalizzazioni avanzate all’assistente AI Cliccare su Salva e selezionare modalità di condivisione del GPT personalizzato

e selezionare modalità di condivisione del GPT personalizzato Confermare.

Per chi desidera condividerlo nello store sarà necessario:

Salvare il proprio GPT cliccando su Everyone

Verificare il Builder profile (Settings → Builder profile → Enable your name or a verified website).

Per garantire che i GPT aderiscano alle politiche aziendali di OpenAI e rispettino gli standard di sicurezza, OpenAI ha implementato un nuovo sistema di revisione e aggiornato le modalità di segnalazione di chatbot problematici da parte degli utenti. Lo store funzionerà in modo simile all’App Store di Apple e al Google Play Store di Alphabet e consentirà agli utenti di cercare chat per categoria e vedere quali sono popolari tra gli utenti.

ChatGPT Team

Con lo stesso comunicato stampa è stato lanciato ChatGPT (for) Team, una versione a pagamento di ChatGPT rivolta a team di tutte le dimensioni, che focalizza la sua attenzione su:

modelli e analisi avanzati. Genera codici, crea e-mail, analizza i dati e quant’altro può essere di supporto ad un team

la creazione e la condivisione di GPT per casi d’uso specifici, reparti o set di dati proprietari

uno spazio di lavoro dedicato per il team con controlli amministrativi, gestione del team e sicurezza rigorosa.

ChatGPT Team include:

Accesso a GPT-4 con finestra di contesto 32K

Strumenti come DALL-E 3, GPT-4 con Visione, Navigazione, Analisi avanzata dei dati, con limiti di messaggio più elevati

Nessuna formazione sui dati aziendali o sulle conversazioni

Spazio di lavoro sicuro per il proprio team

La creazione e la condivisione di GPT personalizzati con il proprio spazio di lavoro

Consolle di amministrazione per lo spazio di lavoro e la gestione del team

Accesso anticipato a nuove funzionalità e miglioramenti

ChatGPT Team include, inoltre, uno spazio di lavoro collaborativo dedicato per il proprio team e gli strumenti di amministrazione per la gestione del team.

OpenAI ha voluto ricordare ancora una volta che i dati e le conversazioni di ChatGPT Team non verranno utilizzati per addestrare i suoi modelli.

Come con ChatGPT Enterprise, quindi, non si effettua formazione sui dati o sulle conversazioni aziendali e i modelli non apprendono dall’utilizzo. Questo nuovo piano ha un prezzo di 25 dollari al mese, per utente, se fatturato annualmente, altrimenti di 30 dollari al mese, per utente, se si sceglie la fatturazione mensile.

Con l’AI i team diventano più produttivi

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro organizzativi quotidiani può rendere il team più produttivo. In un recente studio della Harvard Business School, i dipendenti del Boston Consulting Group che hanno avuto accesso a GPT-4 hanno riferito di aver completato le attività il 25% più velocemente e hanno raggiunto una qualità superiore del 40% nel loro lavoro rispetto ai loro coetanei che non avevano accesso.