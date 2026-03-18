Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Il calendario delle vacanze di Pasqua 2026.

Si stanno avvicinando le vacanze di Pasqua 2026. Per gli studenti e le studentesse le scuole resteranno chiuse su tutto il territorio nazionale a partire da giovedì 2 aprile 2026, ma il rientro in classe varia a seconda dei territori.

Purtroppo, per via di una Pasqua “media”, che cade distante da altre festività come il 25 aprile, non ci saranno vacanze troppo lunghe o maxi-ponti da sfruttare.

Quando chiudono le scuole per Pasqua 2026

Pasqua 2026 cade domenica 5 aprile, di conseguenza Pasquetta o Lunedì dell’Angelo corrisponde a lunedì 6 aprile. Le vacanze pasquali, secondo i calendari scolastici di quasi tutte le regioni, permetteranno agli studenti di restare a casa da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile compreso.

Il calendario scolastico solitamente si distingue regione per regione, ma è sostanzialmente uguale per tutta Italia in questo caso. Le uniche regioni che fanno la differenza sono la Liguria e il Trentino.

Le vacanze di Pasqua inizieranno per tutti gli studenti e le studentesse giovedì 2 aprile 2026. Il calendario:

in tutta Italia da giovedì 2 a martedì 7 aprile;

in Liguria da giovedì 2 a martedì 7 aprile (non compreso);

in Trentino da giovedì 2 a giovedì 9 aprile.

A cambiare sarà la data di rientro a scuola.

Quando riaprono dopo le vacanze

Mentre l’inizio delle vacanze di Pasqua 2026 (più cara dello scorso anno) è uguale per tutte le regioni e quindi per tutti gli istituti scolastici, la fine delle vacanze varia.

A partire da giovedì 2 aprile 2026, gli studenti resteranno a casa per festeggiare le vacanze di Pasqua e di Pasquetta, ma rientreranno differentemente a seconda delle regioni.

Si rientra a scuola:

in tutta Italia mercoledì 8 aprile;

in Liguria martedì 7 aprile;

in Trentino giovedì 9 aprile.

Una cosa quindi è certa, ovvero che non ci sarà un vero e proprio ponte o un maxi-ponte che unisca le festività di Pasqua, Pasquetta e la Festa della Liberazione. Questo accade in quelle annate nelle quali la Pasqua si dice “alta” perché cade tra il 14 e il 25 aprile. Invece no, il 2026 prevede una Pasqua “media”, troppo distante da altri stop sul calendario sia scolastico che lavorativo.

Attenzione: questo non impedisce di organizzare delle vacanze più lunghe, grazie a una buona programmazione.

Vacanze di Pasqua 2026 regione per regione

Per un quadro completo e facile da visionare, ecco nel dettaglio le date delle vacanze di Pasqua 2026 per studenti e studentesse.

Il calendario, diviso per regioni e in ordine alfabetico, è il seguente:

in Abruzzo dal 2 al 7 aprile;

in Basilicata dal 2 al 7 aprile;

in Calabria dal 2 al 7 aprile;

in Campania dal 2 al 7 aprile;

in Emilia-Romagna dal 2 al 7 aprile;

in Friuli-Venezia Giulia dal 2 al 7 aprile;

in Lazio dal 2 al 7 aprile;

in Liguria dal 2 al 6 aprile;

in Lombardia dal 2 al 7 aprile;

in Marche dal 2 al 7 aprile;

in Molise dal 2 al 7 aprile;

in Piemonte dal 2 al 7 aprile;

in Provincia di Bolzano dal 2 al 7 aprile;

in Puglia dal 2 al 7 aprile;

in Sardegna dal 2 al 7 aprile;

in Sicilia dal 2 al 7 aprile;

in Toscana dal 2 al 7 aprile;

in Trentino dal 2 all’8 aprile;

in Umbria dal 2 al 7 aprile;

in Valle d’Aosta dal 2 al 7 aprile;

in Veneto dal 2 al 7 aprile.

Le prossime vacanze scolastiche

Il calendario delle vacanze scolastiche non finisce con Pasqua e Pasquetta. Soprattutto ad aprile c’è un altro periodo di fermo relativo al 25 aprile.

Nel 2026 la Festa della Liberazione cade di sabato, quindi tutti gli studenti che non hanno scuola di sabato non sentiranno la differenza, mentre chi fa la settimana lunga potrà restare a casa.

Il 1° maggio invece cade di venerdì e quindi, per chi va a scuola 5 giorni su 7, diventa un vero e proprio weekend lungo, potendosi fermare venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 maggio.

Infine, l’anno scolastico 2025-2026 si chiude con la festa del 2 giugno che cade di martedì.