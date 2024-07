Fonte: 123RF Evitare truffe, il decalogo di Fabi

Le truffe sulle carte di credito, sull’home banking e sulle transazioni digitali in generale sono dietro l’angolo, soprattutto in estate quando si è più rilassati e dunque si tende ad abbassare la guardia, ma anche considerando il fatto che per le proprie transazioni ci si affida maggiormente ai device digitali piuttosto che alla banca sotto casa. Per questo motivo la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) ha stilato il decalogo degli accorgimenti anti-truffa da seguire per trascorrere un’estate in sicurezza.

Home banking

Per accedere in sicurezza al proprio home banking, Fabi suggerisce di utilizzare sempre una connessione internet privata. Mai, dunque, appoggiarsi a reti wi-fi pubbliche o condivise, come quelle dei bar, delle caffetterie e degli aeroporti. L’indirizzo del sito web della propria banca deve sempre iniziare con https:// e, inoltre, alla sua sinistra deve esserci il simbolo di un lucchetto.

Password sicura e autenticazione a due fattori

La password deve avere una certa lunghezza e combinare lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. È una pessima idea utilizzare la stessa password per più servizi. Ove possibile, è buona norma attivare l’autenticazione a due fattori (2FA). Tale modalità alza il livello di sicurezza inviando un codice monouso sullo smartphone o via email.

Phishing

Banche, assicurazioni, Poste Italiane ed enti pubblici non chiedono mai i dati personali via sms, telefonata o mail. Chi lo fa è certamente un truffatore che ha messo in atto un tentativo di phishing. Mai cliccare link e mai aprire allegati, giunti via messaggio o via mail, se prima non si è verificato il mittente. Attenzione: ultimamente chi pratica il phishing riesce addirittura a clonare i numeri di telefono e gli indirizzi email ufficiali dei vari enti. Se non si è sicuri del messaggio ricevuto, si contatti direttamente il mittente cercando i canali ufficiali sui siti istituzionali.

Attenzione alle transazioni

I movimenti del conto bancario e della carta di credito vanno controllati regolarmente. È inoltre possibile impostare notifiche via sms e via email per ogni transazione. Ogni movimento non autorizzato va immediatamente riportato alla propria banca.

E-commerce

Mai effettuare bonifici ai venditori in e-commerce. Piuttosto conviene utilizzare carte di credito o altri servizi di pagamento protetti che offrono meccanismi di contestazione e rimborso. È buona norma leggere le recensioni dei vari venditori prima di effettuare una transazione.

Proteggere i sistemi di pagamento digitale

Ogni tipo di pagamento digitale (PayPal, Google Pay, Satispay, Apple Pay, eccetera) va protetto con password, impronta digitale o riconoscimento facciale. Mai memorizzare le proprie credenziali di accesso all’interno dei dispositivi (che potrebbero essere sottratti) e mai condividere le informazioni d’accesso.

Prestiti online e buy now pay later

Non si abbia fretta di accettare un prestito online o di pagare tramite pagamento differito (buy now pay later). È buona norma, prima, leggere attentamente i termini e le condizioni e verificare la legittimità del fornitore. Attenzione ai tassi di interesse, alle commissioni e alle penalità.

Antivirus

Ogni device utilizzato per le transazioni digitali deve essere dotato di un buon antivirus, da tenere sempre aggiornato. Si eseguano scansioni periodiche e non si installino software di dubbia provenienza.

Aggiornamenti

Sistema operativo e applicazioni vanno sempre tenuti aggiornati.

Tenersi informati

Fabi invita infine a tenersi sempre informati sulle truffe più diffuse.