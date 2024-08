QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Tim Brasil e Nokia uniscono le forze per espandere la copertura 5G (RAN) in Brasile a partire da gennaio 2025. Come si legge nella nota, la collaborazione punta ad aumentare il numero di comuni con accesso al 5G con una connettività sicura e veloce. Dopo l’annuncio, il titolo Tim è salito di oltre il 4% a Piazza Affari a 23,63 centesimi.

L’accordo tra Tim e Nokia

Tim Brasil (controllata da Tim) ha scelto Nokia per espandere la copertura della sua rete di accesso radio 5G in Brasile. L’iniziativa mira a coprire 15 stati brasiliani a partire da gennaio 2025. Secondo l’accordo, la multinazionale finlandese si occuperà di fornire una gamma di apparecchiature dal suo portafoglio 5G AirScale leader del settore, tra cui baseband, radio Massive MIMO e prodotti Remote Radio Head.

Nokia metterà a disposizione il suo sistema di AI MantaRay Networks Management, che verrà utilizzato da Tim per un monitoraggio e una gestione della rete migliorati, oltre a una serie di servizi, tra cui quelli di distribuzione digitale, ottimizzazione e supporto tecnico.

“Questo accordo rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra partnership di lunga data con Nokia, evidenziando la nostra reciproca dedizione all’innovazione tecnologica”, commenta Marco Di Costanzo, Cto di Tim Brasil”.

“Mentre il 5G continua a rivoluzionare la connettività, ci impegniamo a estendere questi progressi a più brasiliani. Ciò avvantaggerà le industrie e i consumatori con nuovi servizi, consolidando la posizione di Tim come principale fornitore 5G del Brasile in base al numero di siti”.

Grande soddisfazione anche da parte di Nokia: “Siamo entusiasti di collaborare con Tim per espandere la loro rete 5G in Brasile”, aggiunge Tommi Uitto, Presidente di Mobile Networks presso Nokia. “Questa collaborazione dimostra la nostra dedizione nel fornire tecnologia all’avanguardia che consente a Tim di offrire la connettività 5G più veloce e affidabile ai propri clienti. Le nostre soluzioni radio best-in-class ed efficienti dal punto di vista energetico svolgeranno un ruolo chiave nel raggiungimento di questo obiettivo”.

Rally in Borsa di Tim

In seguito all’accordo con Nokia per il potenziamento della rete 5G in Brasile, il titolo Tim è balzato a Piazza Affari, guadagnando il 4,01% a 23,63 centesimi. Nella prima fase della sessione, il titolo ha mostrato una certa neutralità, oscillando intorno ai valori di apertura.

Successivamente, si è registrata una progressiva accelerazione al rialzo, con un picco a 0,2361 euro. L’analisi settimanale ha evidenziato un relativo indebolimento del titolo rispetto all’indice di riferimento, il FTSE MIB. Tale divergenza potrebbe esporre il titolo a pressioni vendite da parte degli operatori.

In generale, Piazza Affari ha continuato a salire dopo la ripresa della settimana precedente, grazie a una minore preoccupazione per una possibile recessione negli Stati Uniti. Gli investitori si stanno preparando ad acquistare azioni in vista dei previsti tagli ai tassi d’interesse da parte della Federal Reserve a partire da settembre. Alla Borsa di Helsinki, invece, il titolo Nokia ha guadagnato lo 0,41% a 3,707 euro.