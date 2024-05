Con il via libera all'acquisizione del 100% di Vodafone Italia da parte di Swisscom, il gruppo che controlla Fastweb, cosa cambia per i clienti?

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’acquisizione del 100% di Vodafone Italia da parte di Swisscom, il gruppo che controlla Fastweb, per circa 8 miliardi di euro. Questo accordo, che diventerà operativo entro il primo trimestre del 2025, vedrà i contratti Vodafone trasferiti a Fastweb. Per questo motivo la notizia ha sollevato molte domande tra i clienti di entrambe le compagnie, riguardo possibili cambiamenti nelle tariffe e nelle condizioni contrattuali.

Proviamo quindi a esaminare le implicazioni di questa fusione, cosa cambia per i clienti e cosa tenere a mente in vista di eventuali modifiche.

Quando si fonderanno Fastweb e Vodafone

Sebbene l’accordo sarà pienamente operativo entro il primo trimestre del 2025, il marchio Vodafone continuerà ad essere utilizzato almeno fino al 2030. Questa acquisizione segna una svolta significativa nel mercato delle telecomunicazioni italiane, che già in passato ha visto fusioni importanti, come quella tra Wind e Tre nel 2016.

La fusione tra Fastweb e Vodafone ridurrà il numero di operatori sul mercato, per questo alcuni hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla concorrenza nel mercato. Tuttavia, la creazione di un operatore di grandi dimensioni, con ricavi annui di circa sette miliardi di euro e oltre ottomila dipendenti, potrebbe portare a offerte commerciali più competitive per i consumatori. La fusione deve ancora ricevere l’approvazione definitiva dell’Antitrust, ma le aspettative sono alte per l’impatto che avrà sul mercato.

Cosa cambia per i clienti

L’ok del Governo alla fusione ha generato preoccupazioni tra i clienti di Vodafone e Fastweb. Molti si chiedono cosa succederà ai loro contratti e se ci saranno aumenti delle tariffe. Inoltre, proprio in queste settimane, sono aumentate le segnalazioni di telefonate truffa, in cui si invitano gli utenti a cambiare operatore. Sfruttando l’incertezza della situazione, l’obiettivo è quello di convincere a firmare nuovi contratti, non sempre necessariamente più vantaggiosi.

Per questo fare chiarezza, oggi, è fondamentale.

Quindi, partiamo da una delle principali preoccupazioni dei clienti, che riguarda il destino dei contratti esistenti. La buona notizia è che i contratti Vodafone saranno trasferiti a Fastweb alle stesse condizioni economiche attuali. Questo significa che, almeno inizialmente, non ci saranno cambiamenti nei costi o nei servizi forniti. Tuttavia, è possibile che in futuro Fastweb decida di apportare modifiche alle tariffe.

Se Fastweb decidesse di modificare le condizioni economiche dei contratti, dovrà rispettare le regole previste dalla legge, ovvero: ogni variazione deve essere comunicata con un preavviso di almeno 30 giorni, durante i quali il cliente può recedere senza penali o costi di disattivazione. Durante questo periodo, il cliente può decidere di recedere dal contratto senza penali e senza costi di disattivazione. Questo offre ai consumatori la libertà di valutare altre offerte sul mercato e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. È consigliabile utilizzare strumenti di comparazione online per trovare l’opzione migliore disponibile. È importante monitorare le comunicazioni da parte dell’operatore e valutare attentamente le proprie opzioni.

I clienti hanno infine sempre la possibilità di cambiare operatore se le nuove tariffe non sono soddisfacenti.

Come recedere dal contratto

In caso di adesione a una nuova proposta contrattuale per telefono senza volerlo, è possibile recedere entro 14 giorni dalla conferma scritta del contratto. In mancanza di tale conferma, il contratto può essere contestato come “non richiesto”.

Anche dopo aver ricevuto la conferma scritta si hanno 14 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso, mentre se questa viene a mancare, il contratto può comunque essere contestato e si può chiedere il ripristino del vecchio contratto e se sono state già pagate delle bollette, è possibile richiederne il rimborso.

In caso di problemi, si può inviare un reclamo all’operatore e, se la questione non viene risolta, si può ricorrere alla conciliazione per risolvere la disputa.

Consigli pratici per i clienti

La fusione tra Fastweb e Vodafone rappresenta un cambiamento significativo nel panorama delle telecomunicazioni italiane. Sebbene ci siano molte incertezze, è fondamentale che i clienti siano informati e consapevoli dei loro diritti. Prendere decisioni ponderate, evitare le telefonate truffaldine e conoscere le proprie opzioni sono passi cruciali per navigare attraverso questa transizione senza intoppi.

