Fonte: 123RF Le maxi offerte su macchinette del caffè, cialde e capsule.

Non esiste un rituale più italiano del caffè. La bevanda calda più amata del Belpaese non è solo un indispensabile alleato con cui iniziare ogni mattina, ma è anche e soprattutto un aggregatore sociale, la scusa per fare visita ad amici e parenti, eterno testimone di chiacchierate e confessioni. In un lungo periodo caratterizzato da prezzi al rialzo, trovare sconti e offerte su cialde, capsule e addirittura moke e macchinette per l’espresso è diventata una vera impresa.

Fortunatamente, grazie ad Amazon e a iniziative golose come i Giorni delle Offerte Prime, i Prime Day e il Black Friday, bastano due click per ricevere a casa, anche in giornata, scorte per lunghi periodi e macchinette per il caffè di ultima generazione. Per farlo basta aderire al programma di Amazon Prime, con la spedizione gratuita di milioni di prodotti.

Le migliori macchine per il caffè in offerta su Amazon

La Bialetti Gioia è una macchina per il caffè espresso in capsule di alluminio riciclabili adatta a tutte le tasche. Porta il nome del marchio di moka italiano più famoso nel mondo, da sempre garanzia di qualità. Il serbatoio da 500 ml permette di fare il caffè comodamente ogni mattina solo premendo un tasto. È venduta in un bundle insieme a ben 32 capsule originali, per testare le miscele Bialetti.

Ottima come idea regalo per novelli sposi o per chi gestisce piccoli locali, la De’Longhi Dinamica Plus ECAM382.70.B è una macchina automatica per caffè che si adatta tanto all’uso domestico quanto a quello commerciale, con macina chicchi e monta latte integrati. Lo schermo da 3,5″ permette di scegliere tra ben 18 ricette, per un risveglio sempre diverso.

Le moke Bialetti a induzione e non in offerta su Amazon

Ricercato elemento di design e oggetto immancabile in tutte le case, la moka Bialetti è acquistabile con incredibili sconti su Amazon, magari usufruendo del programma Prime con spedizione gratuita. La Moka Express Bialetti da 3 tazze riprende le forme classiche senza rinunciare alla praticità grazie al manico antiscottatura.

Rosso fuoco o giallo canarino, passando per l’azzurro e il verde: la Bialetti Rainbow da 3 tazze è una fantastica aggiunta a tutte le cucine più colorate e felici.

E per gli amanti dei tiramisù e le famiglie numerose è un acquisto obbligato la Caffettiera Kitty da 10 tazze, dalle linee sinuose e con materiali adatti a tutti i piani cottura.

Caffè Borbone in offerta su Amazon: tutti gli sconti

A distanza di 25 anni dalla nascita del marchio, Caffè Borbone è diventato un marchio sinonimo di buon caffè. Le tante campagne televisive lo hanno portato nelle case degli italiani, che lo hanno scelto come brand di fiducia per il rituale più bello della giornata. Di seguito tutte le offerte che riguardano Caffè Borbone su Amazon.

15o cialde compostabili di Caffè Borbone con sistema ESE.

Kit degustazione da 100 capsule compatibili con i sistemi Nespresso.

Confezione da 100 capsule compostabili compatibili con i sistemi Lavazza A Modo Mio.

Capsule Lavazza A Modo Mio e Nespresso in offerta

Sono lontani i tempi del Caballero e Carmencita, i fortunati personaggi che animavano le serate dei bambini durante il “Carosello”. Lavazza non ha più bisogno di presentazioni, ed è oggi uno dei brand di caffè più importanti al mondo. Ecco le offerte che è possibile trovare su Amazon.

256 capsule Lavazza A Modo Mio gusto classico (16 confezioni da 16 capsule).

100 capsule Crema & Gusto per macchine Nespresso.

256 ecocaps compostabili ¡Tierra! For Amazonia per sistemi Lavazza A Modo Mio (16 confezioni da 16 capsule).