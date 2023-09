In Italia il primo Battery Center di Stellantis per le batterie del futuro

Fonte: ANSA L'inaugurazione del Battery Technology Center Stellantis a Mirafiori

Il super Gruppo Stellantis, nato dalla fusione di realtà italiane, americane e francesi, ha inaugurato il suo primo Battery Technology Center nel complesso industriale di Mirafiori a Torino. L’impianto ha avuto un costo di 40 milioni di euro e sarà dedicato alla progettazione, allo sviluppo e al test di batterie ad alta tensione, così come anche dei software che verranno applicati ai futuri veicoli dei brand Stellantis.

Battery Technology Center Stellantis a Torino

Il Battery Technology Center Stellantis di Mirafiori è il grande in Italia e tra i più grandi in Europa. Vi lavoreranno oltre 100 tecnici, la maggior parte dei quali lavoratori specializzati di Stellantis. Entrando nello specifico, i tecnici si occuperanno di effettuare stress test climatici, prove di durata del ciclo vita, sviluppo e taratura dei software per i sistemi di gestione delle batterie e smontaggio di pacchi e celle per l’analisi e benchmarking.​

Il Gruppo intende proseguire verso l’implementazione di questo tipo di tecnologia: Stellantis sta infatti lavorando alla realizzazione di un Battery Technology Center per il Nord America a Windsor, in Canada, cittadina che si affaccia sul fiume Detroit al confine con gli Usa. Il centro farà parte di una rete globale per lo sviluppo e la produzione delle batterie che si articolerà in sei gigafactory.

“Ci troviamo davanti a un’opportunità unica di ridefinire la mobilità attraverso l’offerta di soluzioni intelligenti e sostenibili”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “Il nuovo Battery Technology Center di Mirafiori riunisce in un unico luogo gli strumenti e le persone di talento necessari per sviluppare, testare, validare e realizzare prodotti di alta qualità in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti con una riduzione dei tempi di consegna di veicoli elettrici di categoria superiore in tutto il mondo”.

Per Stellantis obiettivo zero emissioni

L’apertura del Battery Technology Center rafforza la presenza di Stellantis in Italia. Il Gruppo si è posto l’obiettivo di produrre in Italia per il 2030 solo veicoli elettrici. L’obiettivo ultimo è quello di divenire un’azienda a zero emissioni di anidride carbonica entro il 2038.

Il Battery Technology Center di Mirafiori si estende su una superficie di 8.000 metri quadri, distribuiti su tre livelli. Il cuore del centro è costituito da 32 camere climatiche: 24 camere walk-in per i test dei pacchi batteria e 8 camere per l’effettuazione di prove sulle celle. All’interno delle 24 camere walk-in è possibile controllare le condizioni ambientali regolando umidità e temperatura in un intervallo compreso tra -40 e 60 gradi Celsius con una variazione massima di 20 gradi al minuto. Il centro è in grado di testare fino a 47 pacchi batteria in parallelo.

Stellantis produrrà litio geotermico in California

Nella sua corsa verso l’obiettivo zero emissioni, Stellantis ha inoltre deciso di investire oltre 100 milioni di dollari per produrre litio geotermico in California.