Fonte: ANSA Stellantis torna a crescere in Europa

Stellantis torna a crescere in Europa, sfruttando alcuni dei suoi mercati storici. Il marchio ha diffuso i dati dei primi sei mesi del 2024, sottolineando la spinta delle vendite negli Stati dove alcuni dei suoi marchi sono nati. Il gruppo infatti primeggia in Francia e in Italia, rimanendo in cima alle vendite con i propri modelli.

In tutto il continente Stellantis ha comunque fatto registrare una crescita discreta, che si è tradotta in un aumento dei volumi di vendita dello 0,9%. La quota di mercato del gruppo in Europa ha raggiunto il 18,2%, con una crescita a due cifre soprattutto nella parte orientale dell’Ue.

Stellantis torna a crescere in Europa: i migliori mercati per il gruppo

Il gruppo automobilistico Stellantis, che include i marchi dell’ex gruppo Fiat oltre a una serie di altre case francesi e statunitensi, ha pubblicato i risultati dei primi sei mesi del 2024. In un complesso periodo di transizione per l’auto in tutto il mondo, con il crollo della crescita delle vendite dell’elettrico e l’affermazione sempre più salda dell’ibrido, Stellantis è riuscita a confermare una crescita solida in uno dei suoi mercati più importanti: quello europeo.

Tra i principali sbocchi per i prodotti Stellantis c’è il mercato italiano. Qui l’azienda ha visto crescere i propri volumi di vendita dell’1%, raggiungendo una quota di mercato del 33%. Tra i modelli più venduti Lancia Ypsilon, arrivata alla fine del suo ciclo produttivo e pronta ad essere sostituita, Fiat Panda, anche lei in fase di evoluzione tra Pandina e Grande Panda, Fiat 500, che rimane tra i maggiori successi del gruppo in anni recenti, Citroen C3 e Jeep Avenger.

Fondamentale anche il contributo della Francia, dove Stellantis si conferma il primo gruppo automobilistico per porzione di mercato occupata. Stesso ruolo che detiene in Portogallo, mentre la crescita più sostenuta dei volumi è avvenuta nei Paesi dell’Est. Bulgaria, Croazia, Cechia e Slovenia, a cui si aggiungono anche Irlanda e Danimarca, sono tra i mercati a far riscontrare crescite a due cifre nei valori dei volumi.

Volumi in aumento anche grazie ai veicoli commerciali

Cruciali in questa ripresa anche i veicoli commerciali, in cui la sezione Stellantis Pro One ha registrato una crescita del 28% nei primi mesi del 2024. Un risultato che si consolida anche grazie al mercato elettrificato. Da una parte le auto ibride, o Lev (Low emission vehicles, veicoli a basse emissioni), le cui vendite sono aumentate in maniera costante assicurando un progressivo passaggio a una mobilità più sostenibile. Dall’altro è comunque da registrare anche la crescita delle Bev (Battery electric vehicles, veicoli elettrici a batteria), che pur deludendo hanno aumentato le vendite del 19%.

“Sosterremo la nostra crescita cogliendo le opportunità e gestendo le turbative di mercato. Grazie alla nostra solida posizione di mercato, alle partnership strategiche e a una solida gamma di prodotti, entriamo nella seconda metà dell’anno con un forte slancio. Siamo impazienti di affrontare i prossimi mesi, guidati dallo spirito combattivo del nostro team e da nuovi ed entusiasmanti prodotti, come previsto quest’anno dal nostro piano strategico Dare Forward 2030, per continuare a crescere in Europa”, ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa.