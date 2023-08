Fonte: iStock Non solo serie tv per Netflix: nuova offerta rivoluzionaria

Non solo streaming di serie tv e film, ma tanto altro in più con l’obiettivo di ampliare sempre più la propria offerta per attirare a sé quanti più clienti possibili dopo annate tutt’altro che positive. Netflix non si ferma mai e ha tante idee per garantirsi un futuro quanto più roseo possibile mentre però, dall’altro lato, gli abbonati diminuiscono a causa dei prezzi troppo elevati dei piani che stanno portando tanti a fuggire dalla piattaforma.

Ma con un’offerta maggiore, più titoli e novità riuscirà Netflix a cambiare il trend? Se lo augura l’azienda californiana di Los Gatos, che negli ultimi anni ha avviato una rivoluzione silenziosa che oggi, almeno negli Stati Uniti, sta lentamente emergendo lasciando tutti a bocca aperta.

Netflix e i videogiochi

Non tutti se ne sono accorti, ma oltre a film e serie tv su Netflix si può anche giocare. Sì, perché dal 2022 a oggi la multinazionale statunitense ha aggiunto via via sempre più titoli alla piattaforma che possono essere giocati da cellulare, tablet, pc e tv.

Si tratta di giochi alcune volte retro, altri legati ai titoli presenti sulla piattaforma tra titoli e serie tv, una sorta di pacchetto per cercare di far appassionare tutti, tra giochi e contenuti seriali. Chi, per esempio, è appassionato di Stranger Things, può trovare un titolo videoludico sulla serie e farsi prendere dal gioco. Ma è anche il contrario, perché l’utente può finire per caso sul titolo di un gioco, appassionarsi alla trama del videogame e poi, magari, approfondire la conoscenza nella serie tv.

Una doppia via molto interessante pensata da Los Gatos che ora apre a una novità importante che, almeno per ora, è arrivata negli Stati Uniti. E chi ha avuto l’opportunità di provarla la descrive come un’idea rivoluzionaria.

L’offerta per i gamer

Parliamo del Netflix Game Controller, una nuova app presente negli store di iOS per iPhone e iPad che è stata lanciata, seppur in versione beta, in America. Di cosa si tratta? È un modo per Netflix di rivoluzionare i contenuti della piattaforma, con l’obiettivo di richiamare ancor più clienti per espandere ancor di più il proprio parco abbonati.

Non solo divoratori di serie tv e film, ma anche videogiocatori, perché con Netflix Game Controller il proprio iPhone o iPad diventano dei veri e propri joypad per poter giocare comodamente sul divano.

L’app, che alcuni siti specializzati in gaming hanno potuto provare, trasforma infatti i dispositivi in controller che, una volta abbinati con la televisione e l’account Netflix, permettono di poter giocare e divertirsi. Un’offerta, quella della piattaforma, che presto potrebbe essere sviluppata ancor di più, con l’obiettivo dichiarato di ampliare l’universo di produzioni molto apprezzate e di grande successo, facendo sì che l’amore per le serie possa spingere a giocare anche chi un controller non l’ha mai preso in mano in vita sua. E viceversa, perché come detto questo progetto vuole portare Netflix a diventare una sorta di nuovo produttore nel campo del gaming, ma pur sempre dall’animo di piattaforma di serie tv e film.

Il tutto, almeno per ora, senza alcun sovrapprezzo. Ma non è escluso che, in futuro, con la messa a punto e il miglioramento del servizio possano esserci piani specifici per il gaming e per le serie tv-film, o anche una combo interessante.