Arrivano le ZTC: ecco dove scattano le multe automatizzate

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA ZTC all'aeroporto di Capodichino: come scatteranno le multe automatiche

L’estate comporta un aumento considerevole dei passeggeri negli aeroporti italiani, e non solo. Ciò si traduce ovviamente anche in un’impennata di soggetti chiamati ad accompagnare e prelevare amici e parenti.

Non tutti, infatti, prenotano un posto nei parcheggi preposti. Il caos che si genera è considerevole ed è necessario intervenire in maniera netta. È quello che ha deciso di fare l’aeroporto di Capodichino di Napoli, che serve la maggioranza della Campania. Dal 3 luglio multe automatiche con la ZTC.

Zona a Traffico Controllato

Lunedì 3 luglio segna uno spartiacque per l’aeroporto di Capodichino, che fa partire la Zona a Traffico Controllato, ovvero ZTC, che si trova a ridosso dell’area arrivi e partenza. Il sistema automatizzato consente una sosta gratuita di 15 minuti.

Il tempo è più che sufficiente per consentire ai propri passeggeri di raccogliere i bagagli e avviarsi verso l’aeroporto. Ciò conteggiando anche i minuti necessari per salutarsi. Tutto ciò che andrà a eccedere questo, verrà multato.

Ciò che si intende evitare, in realtà, è l’arrivo anticipato in struttura, per poi restare in sosta per 30 minuti circa, in attesa che il volo atterri e i passeggeri raggiungano l’uscita. A ciò si aggiunge un altro atteggiamento malsano, che vede gli accompagnatori abbandonare il veicolo e dirigersi all’interno, tanto per aiuti con i bagagli quanto per “supporto morale”.

Per tutto ciò sono disponibili aree addette al parcheggio, suddivise per differenti tipologie di soste, rapide, medie e lunghe, con altrettante differenti tariffe. Gesac ha previsto un sistema vario per tendere una mano ai cittadini. Nell’area Pick-Up, che vanta 80 posti auto, si potrà sostare per 15 minuti extra, una sola volta al giorno. Nel parcheggio P1, più distante, è invece previsto il costo zero per un totale di 45 minuti.

Multe automatiche a Capodichino

La ZTC era stata annunciata lo scorso anno ed entrerà in vigore da lunedì 3 luglio 2023. Un attento studio è stato condotto per decongestionare l’area esterna dell’aeroporto di Capodichino, che spesso risulta caotica.

I cittadini subiranno sanzioni in maniera automatizzata, qualora non dovessero rispettare il regolamento previsto. Eccedendo il tempo consentito nella ZTC, non ci saranno agenti della Polizia Municipale pronti ad apporre sul veicolo delle multe. Queste raggiungeranno automaticamente l’abitazione del soggetto, la cui targa è stata registrata all’ingresso dell’area soggetta a controllo. Da sottolineare, dunque, quelle che sono le zone gratuite, per un certo periodo, all’interno dell’area di Capodichino, così che non ci siano fraintendimenti.

Sono previsti 15 minuti del tutto gratuiti nell’area Pick-up. Un totale di 80 stalli è presente qui e, per essere precisi, la zona si trova in prossimità della zona Arrivi. Si tratta di un parcheggio di recente realizzazione, del quale spesso molti cittadini si approfittano, considerando il controllo non costante. Tutto cambierà con la ZTC e si ricorda che l’accesso in quest’area è consentito una sola volta al giorno con un dato veicolo.

15 minuti gratuiti sono previsti inoltre nella più piccola area dinanzi all’ingresso principale, mentre il parcheggio P1 garantisce ben 45 minuti. Si tratta dell’area a lunga sosta più economia dell’aeroporto, di quelle a breve distanza. Questa è infatti raggiungibile in appena 10 minuti di cammino. Ecco sono gli strumenti necessari per evitare amare sorprese post estate nella cassetta della posta. Detto ciò, chiunque volesse potrà pagare un ticket per restare più tempo sia nell’area Pick-Up che all’interno del P1, evitando qualsiasi problematica.