E’ italiano il miglior aeroporto d’Europa

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

Fonte: 123RF Migliori aeroporti d’Europa: al primo posto c’è un italiano

Anche quest’anno, come consueto, l‘Airport Council International (ACI), l’associazione internazionale dei principali aeroporti globali che rappresenta 500 scali di 55 Paesi in Europa, ha conferito il prestigioso premio per il miglior aeroporto d’Europa. Nel 2023, due rinomati aeroporti italiani sono stati scelti per questo onore, entrambi in due diverse regioni e in categorie di rilievo.

L’aeroporto italiano vincitore

L’aeroporto di Fiumicino ha ricevuto il prestigioso titolo di “Miglior Aeroporto Europeo 2023” nella categoria Hub con oltre 40 milioni di passeggeri, conferito dall’ACI. Questo riconoscimento si aggiunge alla lunga lista di premi già ottenuti dallo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino.

L’aeroporto di Fiumicino si conferma quindi come una delle principali eccellenze europee nel settore dell’aviazione, attirando l’attenzione non solo per la sua posizione strategica come hub internazionale, ma anche per l’attenzione alla sostenibilità ambientale, all’innovazione e alla qualità dell’esperienza di viaggio offerta ai passeggeri.

Le ragioni della vittoria

L’aeroporto, insignito di questo prestigioso titolo nella categoria di oltre 40 milioni di passeggeri, offre una combinazione di fattori e servizi all’avanguardia che lo distinguono dagli altri. In primo luogo, l’aeroporto si distingue per il suo basso impatto ambientale, avendo adottato l’obiettivo di Net Zero Emission entro il 2030, superando di vent’anni la scadenza stabilita dall’Europa. Questo impegno verso la sostenibilità ambientale è stato raggiunto grazie a investimenti significativi, incluso il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo tra gli aeroporti europei.

Inoltre, l’aeroporto ha puntato sull’intermodalità, sviluppando soluzioni integrate tra treno e aereo, e promuovendo l’uso di combustibili per aviazione sostenibili (SAF) che riducono le emissioni aeree del 70% circa. Queste iniziative dimostrano l’attenzione verso la mobilità sostenibile e l’impegno nell’affrontare i cambiamenti climatici.

Dal punto di vista dell’innovazione, l’aeroporto si distingue per la presenza dell’Innovation Hub e per lo sviluppo di servizi di mobilità aerea urbana. A partire dal 2024, saranno introdotti i primi voli di aeromobili elettrici a decollo verticale che collegheranno l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino con la città di Roma. Questo progetto pionieristico dimostra la volontà di promuovere soluzioni di trasporto avanzate e sostenibili.

I criteri di valutazione per l’ACI Best Airport 2023 hanno posto un’importanza particolare sulla resilienza operativa e la sostenibilità, considerando il periodo di ripresa post-pandemia da COVID-19. Durante la pandemia, gli aeroporti hanno affrontato una serie di sfide senza precedenti, inclusi cambiamenti nelle procedure operative, restrizioni di viaggio e un calo significativo del traffico passeggeri. La resilienza operativa ha svolto un ruolo cruciale nel garantire che gli aeroporti fossero in grado di adattarsi e rispondere in modo efficace alle nuove esigenze e restrizioni.

Non sorprende che l’aeroporto di Fiumicino sia anche tra i primi dieci nella classifica dei migliori aeroporti italiani. La sua costante attenzione alla qualità dei servizi e all’innovazione lo rende una scelta di prim’ordine per i viaggiatori che transitano in Italia.

Marco Troncone: “Questa vittoria è la conferma degli impegni che abbiamo preso”

L’amministratore delegato Marco Troncone ha espresso al riguardo grande soddisfazione: “Essere riconfermati miglior aeroporto europeo per la quinta volta è un risultato straordinario frutto dell’impegno quotidiano e della immensa passione di tutte le nostre persone e dei nostri partner, anche istituzionali, a cui va uno speciale ringraziamento. È la conferma dell’impegno che abbiamo preso come azienda nei confronti dei nostri passeggeri e di tutti i nostri stakeholder: realizzare l’aeroporto sostenibile del futuro, per continuare ad assicurare ancora maggiore sicurezza, comfort e servizi a valore aggiunto. Aeroporti di Roma continua ad avere lo sguardo fermamente rivolto al futuro, facendo ricorso alla tecnologia e all’innovazione e valorizzando al contempo anche la storia e la bellezza che appartengono alla città di Roma e all’Italia, affinché il Leonardo da Vinci diventi sempre più lo specchio dell’eccellenza del nostro Paese”

Premiato anche Milano Linate e Bologna

L’aeroporto di Milano Linate ha ricevuto il prestigioso premio di “Migliore Aeroporto Europeo nella categoria degli scali con un traffico annuo tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri”, conferito dall’Airport Council International. Questo riconoscimento riflette il lavoro svolto negli ultimi anni per promuovere la sostenibilità e la decarbonizzazione nel settore aeroportuale.

Linate si è distinto per il suo impegno nella promozione di combustibili alternativi, come il Sustainable Aviation Fuel (SAF), un carburante sostenibile per aeromobili che riduce significativamente le emissioni di CO2. Questa iniziativa, insieme ad altre misure sostenibili, ha posizionato l’aeroporto di Milano come un modello nel settore aeronautico per la sua attenzione all’ambiente.

Oltre agli sforzi per la sostenibilità ambientale, Linate è stato premiato anche per l’adozione di tecnologie innovative. Ad esempio, ha implementato il sistema di Face Boarding, che utilizza il riconoscimento facciale associato al documento d’identità durante la fase di check-in, migliorando l’efficienza e l’esperienza dei passeggeri.

Premiato anche l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, che ha vinto l’Human Resources Excellence Award, il premio di ACI Europe che attesta l’eccellenza delle società aeroportuali nel settore delle risorse umane. L’Human Resources Excellence Award è una categoria creata in stretta collaborazione con Aci Europe Leadership and HR Forum, il gruppo di lavoro internazionale di esperti di risorse umane degli aeroporti associati ad ACI Europe. Il premio riconosce la gestione delle risorse umane come fondamentale per lo sviluppo strategico di un aeroporto, e premia l’aeroporto e la direzione HR che, con le altre funzioni aziendali, sta implementando pratiche e processi per sviluppare la forza lavoro del settore. Quest’anno è stata prestata particolare attenzione al pilastro sociale della sostenibilità.

Gli altri aeroporti premiati

Ma la lista non si ferma solo all’Italia; tra i premiati c’è anche l’aeroporto di Atene, che ha vinto nella categoria di aeroporti dove viaggiano ogni anno tra i 25 e i 40 milioni di passeggeri. Quello di Helsinki ha invece vinto il premio nella categoria degli aeroporti tra i 10 e i 25 milioni. In quella sotto i 5 milioni di passeggeri ha vinto invece l’aeroporto di Madeira.

Nella categoria delle innovazioni ecosostenibili, il premio è andato all’aeroporto di Londra Gatwick, scelto per aver attivato l’ambizioso piano di zero uso di erbicidi entro il 2030. Dal punto di vista dell’accessibilità negli aeroporti e l’innovazione digitale, i premi sono andati rispettivamente all’aeroporto di Alicante, premiato per aver installato delle colonnine di ricarica per le sedie a rotelle elettriche, e a quello di Praga, che grazie a nuovi strumenti tecnologici ha reso le operazioni di imbarco più sicure ed efficienti.