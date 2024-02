Un’intera stagione senza precipitazioni e l’influenza dell’anticiclone non si sono limitati a influenzare solo il clima. Le gravi conseguenze del cambiamento climatico si riscontrano principalmente sulla salute dei nostri polmoni e, inevitabilmente, sull’ambiente circostante. Le emissioni generate dalle attività umane, che includono sia quelle industriali che domestiche, insieme al traffico, avvolgono le principali città, scatenando l’allerta smog in numerose regioni. Esaminiamo ora le misure adottate per affrontare la precaria qualità dell’aria.

Le misure a Roma e nel Lazio

Dal sabato 3 febbraio al lunedì 5, sono in vigore restrizioni al traffico a Roma, stabilite dal sindaco Roberto Gualtieri mediante un’ordinanza. Si dispone il divieto di circolazione veicolare privata nella ZTL Fascia Verde in risposta al superamento dei limiti del PM 10. Le limitazioni sono operative in diverse fasce orarie:

domenica 4 febbraio dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 per le vetture a benzina fino a Euro 3 e diesel Euro 4, per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote fino a Euro 1 e a 3 e 4 ruote diesel Euro 2 e per gli autoveicoli per il trasporto merci (N1, N2 e N3) a benzina Euro 3 e diesel Euro 4;

dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 per le vetture a benzina fino a Euro 3 e diesel Euro 4, per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote fino a Euro 1 e a 3 e 4 ruote diesel Euro 2 e per gli autoveicoli per il trasporto merci (N1, N2 e N3) a benzina Euro 3 e diesel Euro 4; lunedì 5 febbraio dalle 9 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19 per le autovetture a benzina Euro 3 e diesel Euro 4 e per i ciclomotori e i motoveicoli diesel Euro 2; dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 per gli autoveicoli adibiti al trasporto merci (N1, N2 e N3) a benzina Euro 3 e diesel Euro 4.

Anche a Frosinone, in conformità al Piano regionale per il risanamento della qualità dell’aria, è stata prorogata la sospensione del traffico. Le limitazioni alla circolazione sono in vigore dal 2 al 5 febbraio, con specifiche fasce orarie:

dalle 8:30 alle 18:30 per le autovetture private diesel Euro 4, e per i veicoli commerciali diesel Euro 3 e a benzina Euro 2;

dalle 8:30 alle 12:30 per le autovetture private a benzina Euro 3 e per i ciclomotori diesel Euro 2.

Le misure in Emilia-Romagna

Data l’allerta smog in tutta la regione Emilia-Romagna, le misure emergenziali per la qualità dell’aria sono attive in tutte e 9 le province fino a lunedì 5 febbraio, data di emissione del nuovo bollettino sull’inquinamento atmosferico. Le seguenti misure sono adottate in tutti i comuni durante questo periodo:

stop agli impianti a biomassa legnosa fino a 3 stelle (comprese);

stop a spandimenti di liquame con tecniche non sostenibili;

riduzione delle temperature di 2 °C (17 °C per le industrie, 19 °C per le abitazioni).

Nei comuni PAIR, ovvero quelli con più di 30mila abitanti, nell’agglomerato di Bologna o che hanno aderito su base volontaria, sono inoltre previsti:

tutte le limitazioni riportate sopra;

stop alla circolazione per i veicoli più inquinanti, fino a diesel Euro 5;

stop a combustioni all’aperto;

divieto di sosta con il motore acceso.

Le misure a Milano e in Lombardia

Da domenica 28 gennaio, sono state attivate automaticamente le misure anti-inquinamento in tutta la regione a causa dei livelli preoccupanti di PM 10 nell’aria. L’allarme smog in Lombardia è stato rimosso in alcune province, e al 4 febbraio, la situazione è la seguente: nella provincia di Bergamo sono in vigore limitazioni di II livello, come anche nella provincia di Cremona. Nella provincia di Milano sono in atto limitazioni di I livello, e nella provincia di Monza e Brianza ci sono limitazioni di II livello. In tutte le altre province lombarde non ci sono previste misure anti-inquinamento.

Le limitazioni temporanee di I livello sono attive dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, dopo 4 giorni consecutivi di elevati livelli di PM 10, e si applicano nei comuni in Fascia 1 e 2 con più di 30mila abitanti e in quelli che aderiscono volontariamente. Tali limitazioni comportano lo stop alla circolazione di tutti i veicoli Euro 0 e Euro 1 dalle 7:30 alle 19:30, e di tutti i veicoli diesel Euro 2, Euro 3 e Euro 4 nello stesso intervallo orario.

Se la limitazione coinvolge l’intero territorio provinciale, sono imposti divieti di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, utilizzo dei generatori a legna per il riscaldamento domestico di classe emissiva fino a 3 stelle inclusa, accensione di fuochi, spandimento di liquami, e l’aumento della temperatura oltre i 19 °C nelle case e nei negozi.

Le limitazioni temporanee di II livello scattano dopo 7 giorni consecutivi di elevati livelli di PM 10 nell’aria, e includono il divieto di utilizzare generatori a legna per il riscaldamento domestico di classe emissiva fino a 4 stelle o superiore, e il potenziamento dei controlli sui veicoli nei centri urbani.

Perché c’è l’allerta smog in Italia

Quando non piove o si verifica il transito di un’area di alta pressione, nota come anticiclone, lo smog e il particolato atmosferico tendono a persistere nell’atmosfera. Questo fenomeno è influenzato da diversi fattori. Durante tali condizioni meteorologiche, l’atmosfera diventa più stabile e la circolazione dell’aria è limitata, riducendo la dispersione delle particelle inquinanti.

L’inversione termica, che può verificarsi con l’arrivo di anticicloni africani in inverno, contribuisce al fenomeno. In questo contesto, le correnti d’aria rimangono vicine al suolo, provocando l’accumulo di sostanze tossiche e cancerogene a basse altitudini. Lo smog si trattiene in modo significativo nelle aree urbane, anche a causa della conformazione geografica come i canyon urbani, caratterizzati dalla presenza di edifici alti come palazzi e grattacieli. Le valli e le pianure, dove spesso si concentrano i grandi centri urbani italiani, agiscono come ulteriori aree di trattenimento per lo smog. Questi elementi contribuiscono complessivamente alla permanenza degli inquinanti nell’aria delle città.

Cosa accade quando il PM 10 va sopra la soglia

Le agenzie regionali monitorano attentamente la qualità dell’aria attraverso la valutazione della concentrazione di PM 10, abbreviazione di particulate matter 10 o materiale particolato 10. Queste particelle, aventi un diametro aerodinamico inferiore o uguale a 10 micrometri (µm), possono essere di origine naturale, come il polline, o di origine artificiale.

Un elevato livello di PM 10 indica un potenziale impatto significativo sull’ambiente e sulla salute umana, come evidenziato da recenti studi condotti sulla Pianura Padana riguardo alle cause di mortalità. Queste particelle possono penetrare nelle vie respiratorie più profonde, causando problemi respiratori e irritazioni polmonari. Tale impatto è particolarmente dannoso per individui vulnerabili, anziani e bambini.

La presenza di nebbia e smog costituisce un segnale evidente di elevati livelli di particolato nell’aria, indicando la necessità di adottare misure per mitigare gli effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute della popolazione.