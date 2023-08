Supermercati aperti a Ferragosto: mappa per una spesa last minute

Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Fonte: 123RF Una mappa dei supermercati aperti per Ferragosto

Supermercati aperti a Ferragosto, un miraggio? Parrebbe di no. A differenza di quanto accadeva alcuni anni fa, ormai anche nei giorni di festa si trovano market aperti in cui fare una spesa last minute. Per il classico pranzo estivo in famiglia o con gli amici, o per la giornata fuori porta con tanto di picnic, le opzioni per riempire il carrello sono varie. Abbiamo fatto un giro per i vari supermercati e siti per capire chi è aperto e con quali orari (qui la classifica dei migliori supermercati d’Italia a gennaio 2023). Ecco qui una mappa utile.

Lidl

Il colosso della spesa low cost Lidl sceglie per il 15 agosto l’apertura straordinaria in diversi supermercati. Ad esempio, Milano piazzale Lodi aperto 9-13, Milano via della Chiesa Rossa 9-13, Milano via Pietro Andrea Saccardo 9-13, Milano viale Ergisto Bezzi 8-20, Torino via Carlo Alberto 8.30-21, via Bologna 8-21, Torino Borgo Filadelfia 8-21, Roma via della Lega Lombarda 9-21.30, Roma via della Magliana 8.30-21.30, Bologna via Serlio 8-20. Sul sito ufficiale troviamo comunque l’invito a verificare nel dettaglio il punto vendita.

Il Gigante

A Ferragosto tra i supermercati aperti troviamo anche Il Gigante. Sul sito però si consiglia di verificare con esattezza gli orari del punto vendita di riferimento, perché cambiano da città a città e qualche iper potrebbe aver deciso di tenere giù le serrande. Qualche esempio? Milano Ornato aperto dalle 8 alle 20, Sesto San Giovanni via Grandi 8-13, Torino via Cigna 8-19, Reggio Emilia 8-13. Chiuso invece ad esempio a Milano Lorenteggio, a Monza, a Rho e a Bergamo.

Bennet

I supermercati Bennet sono in parte aperti. Verificate comunque sempre sui canali ufficiali. Spulciando sul sito ufficiale, vediamo ad esempio che il supermercato di Cantù è aperto dalle 8.30 alle 13, a Montano Lucino (CO) 8.30-13, anche a Lecco 8.30-13, Comacchio (FE) 8.30-20, chiuso invece a Torino via Giordano Bruno.

Conad

Discorso particolare per alcune catene come Conad, i cui punti vendita sono gestiti da singole cooperative, e dunque indipendenti nella scelta di orari e chiusura. Diversi punti vendita ci risultano adottare l’apertura straordinaria per il 15 agosto, ma come sempre, se non dovete fare troppi chilometri, meglio una telefonata al market prima di uscire di casa.

Pam Panorama

I supermercati Pam Panorama ci risultano in buona parte aperti per Ferragosto, con apertura straordinarie e in alcuni casi orari ridotti. Sul sito ufficiale trovate l’apposita sezione per cercare il vostro punto vendita e gli orari di riferimento. Ad esempio, Roma Botteghe Oscure aperto 9-21, idem Roma Barberini 9-21, Milano Vigna aperto dalle 9 alle 14, Milano Tibaldi 8-14, Torino Botero aperto dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21, Firenze Francavilla 8-20.30, Bologna IV Novembre 9-14.

Esselunga

I supermercati Esselunga sono in diversi casi aperti il giorno di Ferragosto, anche in questo caso con orari che variano per via delle apertura straordinarie. Ad esempio, a Milano aperto 8-14, chiuso invece in corso Italia e via Spadari, a Torino Porta Nuova 8-20, ad Albenga aperto dalle 8 alle 20, a Novara 8-14, Vicenza aperto 8-14, Arezzo 8-14, a Roma Prenestino 8-20.

Despar

Sul sito della Despar abbiamo trovato qualche apertura e diverse chiusure per il giorno di Ferragosto. Chiusi ad esempio entrambi i market di Venezia e pure quello di Burano, idem Trento, Limone sul Garda (BS), Riccione e Porto Sant’Elpidio. Aperto invece a Trieste piazza Libertà dalle 8 alle 14 e a Verona via Angelo Emo 9-13.

Coop

Coop, presente su tutto il territorio nazionale, al momento non ha ancora rilasciato info specifiche in merito all’apertura di Ferragosto. Detto questo, di solito i supermercati Coop chiudono durante le festività.

Carrefour

Carrefour nemmeno ha fornito indicazioni relative alle aperture di Ferragosto. Il consiglio è sempre chiamare il supermercato della propria città per conoscere gli orari di apertura e chiusura.

CRAI

Non siamo riusciti infine a trovare informazioni riguardo ai supermercati CRAI, né sul sito né sui canali social.