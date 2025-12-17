Il personale navigante e di terra di diverse compagnie aeree scenderà in sciopero nel pomeriggio del 17 dicembre: quali saranno i voli garantiti

Per il pomeriggio di oggi, mercoledì 17 dicembre, è previsto uno sciopero del trasporto aereo che coinvolgerà il personale di terra e navigante di diverse compagnie aeree. Tra queste anche Vueling, EasyJet, ITA Airways, Air France e KLM. Diversi gli aeroporti che potrebbero avere problemi e i voli che subiranno ritardi e cancellazioni.

Ci sono però alcuni voli che sono assicurati nonostante lo sciopero. Si tratta principalmente di voli nazionali che garantiscono i collegamenti della Penisola con le isole maggiori e con quelle più piccole, in modo che queste aree non rimangano isolate per la durata della mobilitazione. Garantiti anche alcuni voli internazionali.

Lo sciopero dei voli del 17 dicembre

A partire dalle ore 13 di oggi mercoledì 17 dicembre si terrà uno sciopero nazionale dei dipendenti del comparto del trasporto aereo passeggeri. La mobilitazione si concluderà soltanto alle 17. Per quanto riguarda il personale navigante, ovvero piloti e assistenti di volo, le compagnie coinvolte sono:

Vueling;

EasyJet.

Sciopereranno invece i dipendenti dei servizi di terra di:

AirFrance;

KLM;

ITA Airways.

Oltre ai dipendenti delle compagnie aeree, ci saranno anche mobilitazioni all’interno di alcune aziende che gestiscono gli aeroporti, tra cui:

Enav, che si occupa degli scali romani;

il gruppo Techno Sky, presente in alcuni aeroporti siciliani;

le aziende di handling associate ad Assohandlers, diffuse in tutta Italia.

Sono quindi possibili ritardi e cancellazioni per quasi tutti i voli negli orari interessati dallo sciopero. Alcuni, però, saranno garantiti.

I voli nazionali garantiti

A livello nazionale, a essere garantiti saranno soprattutto i voli che collegano la terraferma alle isole maggiori e queste ultime alle isole minori. La lista completa include i collegamenti:

Lampedusa–Catania (volo 1842) e Catania–Lampedusa (1841) di Danish Air Transport;

Firenze–Catania (6864) e Catania–Firenze (6865) di Vueling;

Catania–Torino (6526) e Torino–Catania (6525) di Wizz Air.

Catania–Venezia (279) e Venezia–Catania (280) di Ryanair;

Pisa–Palermo (6256) e Palermo–Pisa (6255) di Ryanair;

Cagliari–Bologna (19) e Bologna–Cagliari (18) di Ryanair.

I voli internazionali garantiti

Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, garantirà inoltre i collegamenti per i voli internazionali in modo che il traffico aereo che passa attraverso l’Italia ma è diretto verso altri Paesi non sia compromesso dallo sciopero. Questo comporta quindi che numerosi voli verso Paesi esteri non saranno influenzati dalla mobilitazione.

Per il Medio Oriente, i voli garantiti saranno:

SVA 208 Fiumicino (LIRF) Riyadh (OERK);

QTR 128 Malpensa (LIMC) Doha Hamad (OTHH);

RJA 102 Fiumicino (LIRF) Queen Alia (OJAI);

EJU 3929 Malpensa (LIMC) Marrakech (GMMX);

KAC 166 Fiumicino (LIRF) Kuwait (OKBK);

ITY 838 Fiumicino (LIRF) Riyadh (OERK);

ETH 737 Malpensa (LIMC) Addis Abeba (HAAB);

ISR 352 Verona (LIPX) Tel Aviv (LLBG);

J2 036 Malpensa (LIMC) Baku (UBBB);

EJU 3899 Malpensa (LIMC) Sharm El Sheikh (HESH);

WMT 6229 Fiumicino (LIRF) King Abdulaziz (OEJN).

Per il Nord America i voli garantiti saranno invece:

ITY 610 Fiumicino (LIRF) New York (KJFK);

ACA 893 Fiumicino (LIRF) Montreal (CYUL);

AAL 239 Fiumicino (LIRF) Dallas (KDFW).

Verso l’Asia oreintale, il subcontinente indiano e il Sud-Est asiatico, saranno garantiti i voli:

CHH 7992 Fiumicino (LIRF) Chongqing (ZUCK);

CCA 950 Malpensa (LIMC) Beijing (ZBAA);

SIA 377 Malpensa (LIMC) Singapore (WSSS);

THA 941 Malpensa (LIMC) Bangkok (VTBS);

ITY 758 Fiumicino (LIRF) Bangkok (VTBS);

ITY 770 Fiumicino (LIRF) Delhi (VIDP);

ITY 792 Fiumicino (LIRF) Tokyo Haneda (RJTT).

Infine, per l’Africa saranno garantiti soltanto due voli:

NOS 3420 Malpensa (LIMC) Dakar (GOBD);

ITY 854 Fiumicino (LIRF) Dakar (GOOY).