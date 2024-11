Sciopero Torino Gtt dell’8 novembre: fermi bus, tram e metro. Gravi disagi in tutta la città

Venerdì 8 novembre lo sciopero nazionale dei trasporti riguarda anche la rete Gtt a Torino. Grandi disagi in tutto il capoluogo piemontese

Giornata di caos in tutta Italia oggi venerdì 8 novembre, per via dello sciopero nazionale dei trasporti. A Torino oggi bus, metro e tram della rete Gtt si fermano. Di seguito vediamo le informazioni utili e gli orari dello sciopero nel capoluogo piemontese.

Sciopero 8 novembre Torino Gtt

A Torino per lo sciopero dei trasporti nazionale senza fasce di garanzia di oggi venerdì 8 novembre si ferma l’azienda del trasporto pubblico locale Gtt, tra le prime a definire le modalità di stop, diverse a seconda del servizio urbano ed extraurbano.

Servizio urbano

Sono parzialmente garantite – cioè sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro questi orari – dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00 queste linee: metropolitana, 2, 3, 4, 4N, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 35, 36, 55, 68.

Servizio extraurbano

Le corse garantite da inizio servizio alle 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sono quelle contenute in questa tabella.

Centri di servizi al cliente e altri sportelli Gtt

Aperti per il 30% dei servizi programmati, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00.

Sciopero 8 novembre treni

Lo sciopero nazionale di venerdì 8 novembre non riguarda invece i treni, trattandosi di un blocco sindacale esclusivamente limitato al trasporto pubblico locale.

Lo stop non coinvolge il personale delle ferrovie, né Trenitalia né Italo, ad eccezione del personale di Ferrovie del Sud Est, che incrocerà le braccia per 24 ore.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero nelle principali città: