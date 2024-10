Sciopero Roma del 5 ottobre, mezzi pubblici Atac e RomaTpl fermi: orari e modalità

Oggi sabato 5 ottobre sciopero nazionale dei trasporti riguarda anche Roma. Disagi in tutta la Capitale per il blocco dell'intera rete Atac e RomaTpl

Fonte: ANSA Bus, metro e tram fermi a Roma per lo sciopero di sabato 5 ottobre

Un’altra giornata nera per chi deve viaggiare con i mezzi pubblici. Per oggi sabato 5 ottobre è stato infatti proclamato l’ennesimo sciopero del trasporto pubblico nazionale di 24 ore. Questa volta a chiamare il blocco è stato il sindacato Orsa Trasporti. Anche a Roma previsti disagi con ritardi e cancellazioni. Vediamo nel dettaglio come si svolge lo stop nella Capitale.

Il 5 ottobre è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indettoDurante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 e dalle ore 20.00.

A Roma lo sciopero del 5 ottobre riguarda l’intera rete Atac e le reti degli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Il servizio è comunque regolare nelle fasce di garanzia, e cioè fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria eventualmente aperte non è garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non è garantito nemmeno il servizio delle biglietterie. I parcheggi di interscambio restano invece aperti, mentre i bike box delle stazioni sono tendenzialmente chiuse, a parte quelle di Laurentina e Ionio. Il servizio delle biglietterie on-line non subisce nessuna interruzione.

Nel dettaglio:

notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre

non garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti. E garantite le corse delle linee metro A e B previste dopo le ore 24 e del servizio sostitutivo della linea C della metropolitana.

giornata di sabato 5 ottobre

garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59

non garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno, compreso il servizio sostitutivo della linea C della metropolitana

non garantite le corse delle linee metro A e B previste dopo le ore 24, le corse della linea bus sostitutiva della linea C della metropolitana previste dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti.

notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre

garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

no garantite dopo le ore 24 il servizio metro A e B, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti. E le corse della linea bus sostitutiva della linea C della metropolitana previste dopo le ore 24.

Ricordiamo comunque di fare attenzione e se, possibile, non utilizzare i mezzi pubblici, visto che lo sciopero può causare variazioni e ritardi anche prima dell’inizio e dopo la fine dell’agitazione.

Dove seguire gli aggiornamenti sullo sciopero di Roma in tempo reale

Oltre che sui display nelle stazioni, tutte le informazioni su bus, tram e metro durante lo sciopero sono disponibili sulla piattaforma informativa digitale InfoAtac: web atac.roma.it; X: @infoatac; Whatsapp: inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335 1990679. Ma attenzione perché non sempre sono aggiornati davvero in real time.

Sciopero Trenitalia 5 ottobre 2024

Lo sciopero di oggi 5 ottobre è limitato al trasporto pubblico locale e non riguarda invece la rete ferroviaria. I treni Trenitalia, Italo e Trenord dovrebbero quindi circolare regolarmente, con alcuni eccezioni però.

Sciopero SAD e Trentino Trasporti

Il personale di SAD e Trentino Trasporti ha aderito allo sciopero dei mezzi: questi bus quindi si fermano dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di oggi. Possono verificarsi ritardi e soppressioni e sono inoltre possibili modifiche al servizio anche prima e dopo lo sciopero.

Sciopero Ferrovie Sud

Dalle ore 00:00 alle 23:59 di sabato 5 ottobre incrociano le braccia anche i lavoratori di Ferrovie del Sud Est s.r.l. Anche in questo caso, lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Attivo il numero verde gratuito di Trenitalia 800 89 20 21.

Lo sciopero dei trasporti nelle altre città

Ecco qui invece le modalità e gli orari dello sciopero nelle altre principali città: