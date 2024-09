Venerdì 20 settembre lo sciopero nazionale dei trasporti riguarda anche Roma. Disagi in tutta la Capitale per il blocco dell'intera rete Atac e RomaTpl

Fonte: ANSA Bus, metro e tram fermi a Roma per lo sciopero di venerdì 20 settembre

Un’altra giornata nera per chi deve viaggiare con i mezzi pubblici domani. Per venerdì 20 settembre è stato infatti proclamato l’ennesimo sciopero del trasporto pubblico nazionale di 24 ore, a partire dalla mezzanotte tra oggi e domani. Questa volta a chiamare il blocco sono i sindacati Cobas del lavoro privato, Adl, Sgb, Cub Trasporti e Usb lavoro privato. Anche a Roma previsti disagi con ritardi e cancellazioni. Vediamo nel dettaglio come si svolge lo stop nella Capitale.

Sciopero 20 settembre Roma Atac e Tpl

A Roma lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e le reti gestite dagli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Attenzione che, parallelamente, sempre domani, uno sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato da Usb Lavoro Privato e Orsa, interessa la sola rete Atac.

Il servizio è comunque regolare nelle fasce di garanzia, e cioè fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria eventualmente aperte non è garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non è garantito nemmeno il servizio delle biglietterie. I parcheggi di interscambio restano invece aperti, mentre i bike box delle stazioni sono tendenzialmente chiuse, a parte quelle di Laurentina e Ionio. Il servizio delle biglietterie on-line non subisce nessuna interruzione.

Nel dettaglio:

notte tra giovedì 19 e venerdì 2o settembre

non garantito servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 di altro esercente

giornata di venerdì 20 settembre

garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59

non garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 16.59 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 di altro esercente

notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre

garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

non garantite dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Ricordiamo comunque di fare attenzione e se, possibile, non utilizzare i mezzi pubblici, visto che lo sciopero può causare variazioni e ritardi anche prima dell’inizio e dopo la fine dell’agitazione.

Dove seguire gli aggiornamenti sullo sciopero di Roma in tempo reale

Oltre che sui display nelle stazioni, tutte le informazioni su bus, tram e metro durante lo sciopero sono disponibili sulla piattaforma informativa digitale InfoAtac: web atac.roma.it; X: @infoatac; Whatsapp: inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335 1990679. Ma attenzione perché non sempre sono aggiornati davvero in real time.

Sciopero 20 settembre treni

Lo sciopero del 20 settembre è limitato al trasporto pubblico locale e non riguarda invece la rete ferroviaria. I treni Trenitalia, Italo e Trenord dovrebbero quindi circolare regolarmente, con l’eccezione però del personale di SAD e Trentino Trasporti, che ha aderito allo sciopero dei mezzi: questi bus quindi si fermano dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di venerdì 20 settembre 2024.

I treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido e i treni di Trentino Trasporti della linea Trento-Bassano del Grappa possono subire variazioni, cancellazioni e pesanti ritardi.

Sciopero 19 settembre treni e ritardi e cancellazioni causa maltempo

Attenzione però a chi si mette in viaggio oggi giovedì 19 settembre. A causa del maltempo che sta colpendo le regioni del Centro Italia adriatico, e in particolare l’Emilia-Romagna e le Marche, con fiumi esondati e alluvioni in corso, sono numerosi i treni cancellati da Trenitalia o che subiranno variazioni o importanti ritardi. Per una questione di sicurezza, se possibile, il consiglio è di evitare di mettersi in viaggio. Tutte le info in tempo reale le trovate qui.

Occhio anche che il personale di SNCF è fermo da ieri mercoledì 18 fino a oggi giovedì 19 settembre per via di un altro sciopero. I treni della relazione Ventimiglia – Breil – Limone – Cuneo possono subire ritardi, cancellazioni, variazioni o limitazioni di percorso.

Lo sciopero dei trasporti nelle altre città

Ecco qui invece le modalità e gli orari dello sciopero nelle altre principali città: