Sciopero Roma dell’8 novembre, mezzi pubblici Atac e RomaTpl fermi: orari e modalità

Venerdì 8 novembre lo sciopero nazionale dei trasporti riguarda anche Roma. Disagi in tutta la Capitale per il blocco dell'intera rete Atac e RomaTpl

Fonte: ANSA Anche a Roma caos totale per lo sciopero dei trasporti dell'8 novembre senza fasce di garanzia

Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato la terza azione di sciopero nazionale di 24 ore per la giornata di oggi venerdì 8 novembre. L’agitazione è proclamata senza il rispetto delle fasce di garanzia in base alla regolamentazione che prevede tale fattispecie in caso di sciopero per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Giornata di caos quindi in tutta Italia oggi venerdì 8 novembre, per via dello sciopero nazionale dei trasporti. A Roma oggi bus, metro e tram della rete Atm si fermano.

Di seguito vediamo le informazioni utili e gli orari dello sciopero nella Capitale.

Sciopero 8 novembre Roma Atac

A Roma lo sciopero dei trasporti nazionale senza fasce di garanzia di oggi venerdì 8 novembre interessa la rete Atac, comprese le linee gestite da altri operatori per conto Atac e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.

Atac ha comunque individuato alcuni servizi essenziali da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20:

una parte del servizio della metropolitana

una parte del servizio della superficie con particolare riferimento ai collegamenti tra la periferia e le stazioni metro sulle direttrici principali e alle linee che servono i poli ospedalieri e l’aeroporto di Ciampino.

Come previsto dalla regolamentazione dello sciopero senza fasce, da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59 vengono garantiti i servizi per i disabili (tutte le info sui servizi ai disabili le trovate qui):

sulla rete metro nelle stazioni dove ascensori, montascale e scale mobili sono disponibili e non temporaneamente non attivi per lavori. Per questo sono garantiti anche il servizio di prenotazione dei montascale e di assistenza al viaggio

sulla rete di superficie tutti i bus e i tram delle linee garantite sono accessibili

Se le linee metro dovessero restare aperte al di fuori delle fasce che garantiamo non sarà assicurato il servizio di scale mobili, ascensori e montascale nelle stazioni.

Per l’intera giornata non è garantito il servizio delle biglietterie. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. I parcheggi di interscambio restano sempre aperti seguendo l’orario della rete metro, e cioè 5.15-2.15. I bike box delle stazioni eventualmente chiuse non saranno disponibili, ad eccezione dei parcheggi bici delle stazioni Laurentina e Ionio.

Ecco il dettaglio dello sciopero a Roma.

Giornata venerdì 8 novembre

Da inizio servizio diurno alle 8.29

garantite esclusivamente la linea A e B della metropolitana e 50 linee del servizio di superficie. Altri collegamenti, in caso di adesione del personale allo sciopero, non saranno effettuati. Nel dettaglio:

Rete metro

linea A Battistini-Anagnina: attiva nelle fasce inizio servizio-8.30 e 17.00-20.00

linea B Rebibbia-Laurentina: attiva nelle fasce inizio servizio-8.30 e 17.00-20.00

linea B1 Ionio-Laurentina: non garantita, in caso di adesione allo sciopero del personale la tratta resterà chiusa

linea C Pantano-San Giovanni: non garantita, in caso di adesione allo sciopero del personale la linea resterà chiusa

Rete ferrotramviaria

linea tram 3_19: attiva nelle fasce inizio servizio-8.30 e 17.00-20.00

linee sostitutive bus 2, 3, 5, 8, 14: attive nelle fasce inizio servizio-8.30 e 17.00-20.00

ferrotramvia Termini-Centocelle: non garantita, in caso di adesione allo sciopero del personale la linea resterà chiusa

Rete di superficie

Garantiti 50 collegamenti: 49 linee di autobus e una linea di tram. Alcune di queste potrebbero effettuare servizio ridotto rispetto alla normale programmazione feriale. Non garantite tutte le altre linee non riportate nel primo elenco di questa pagina.

Dalle 8.30 alle 17

Sull’intera rete non è garantito alcun servizio

Dalle 17 alle 19.59

Sono garantiti 50 collegamenti: 49 linee di autobus e una linea di tram. Alcune di queste potrebbero effettuare servizio ridotto rispetto alla normale programmazione feriale. Non garantite tutte le altre linee non riportate nel secondo elenco di questa pagina.

Dalle 20 al termine dei servizio diurno

Sull’intera rete non è garantito alcun servizio, comprese le linee bus sostitutive della metro C

Notte tra venerdì 8 e sabato 9 novembre (dopo la mezzanotte)

non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 di altro esercente, né le corse della metropolitana previste dopo le ore 24 e il servizio bus sostitutivo della metro C

regolare invece il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

Altre linee

Per l’intera giornata e dopo le ore 24 dell’8 novembre non saranno effettuate le linee bus di collegamento tra i depositi e i capolinea: A01-A05-A06-A07-A10-A50-A60-A70-C01-C02-C03-C10-C20-C30-F01-F02-F10-F20-G03-G04-G05-G06-G07-G40-G50-G60-G70-L01-L02-L03-L04-L05-L06-L07-L08-L10-L20-L30-L40-L50-L60-L70-L80-M03-M04-M05-M30-M50-P02-P03-P10-P20-P30-T01-T02-T10-T20. Le linee di collegamento saranno normalmente attive all’inizio servizio del giorno 9 novembre.

Sciopero 8 novembre Roma Astral Cotral (ferrovie MetroMare e Roma-Viterbo)

Anche Astral-Cotral aderisce allo sciopero di oggi venerdì 8 novembre. Cancellazioni e grandi ritardi sono previsti per bus e treni tra le 00:00 e le 23:59. L’elenco dei bus non interessati dallo sciopero, e che dunque circolano regolarmente, lo potete trovare qui.

Cotral ha identificato però alcuni servizi minimi essenziali non interessati dallo sciopero che includono collegamenti con aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e il trasporto per disabili. Dovrebbero quindi essere garantiti alcuni servizi sulla ferrovia regionale MetroMare, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo e sulle autolinee extraurbane. L’elenco delle corse dei treni MetroMare e Roma-Viterbo che non sono interessati dallo sciopero lo trovate qui.

Sciopero Trenitalia 8 novembre 2024

Lo sciopero nazionale di venerdì 8 novembre non riguarda invece i treni, trattandosi di un blocco sindacale esclusivamente limitato al trasporto pubblico locale.

Lo stop non coinvolge il personale delle ferrovie, né Trenitalia né Italo, ad eccezione del personale di Ferrovie del Sud Est, che incrocerà le braccia per 24 ore. Anche le linee ferroviarie FL di Trenitalia sono regolari.

Lo sciopero dei trasporti nelle altre città

Ecco qui invece le modalità e gli orari dello sciopero nelle altre principali città: