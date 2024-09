Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fonte: ANSA Sciopero dei mezzi pubblici venerdì 20 settembre 2024

A settembre un nuovo sciopero colpisce i trasporti con un doppio stop, nazionale e locale, che coinvolge i mezzi pubblici nella giornata di venerdì 20. Si comincia con l’agitazione su base nazionale nel settore dei mezzi pubblici locali promossa dai sindacati Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Usb lavoro privato. Su di essa vanno poi a innestarsi una serie di scioperi locali, da Palermo a Roma, da Catania a Bologna.

Sciopero dei mezzi pubblici

Anche se le agitazioni coinvolgono solo determinati sindacati è possibile che il numero delle corse durante la giornata venga ridotto e che, di conseguenza, i tempi di attesa si dilatino.

Lo sciopero a Roma

Nella giornata del 19 settembre:

non garantito il servizio delle linee bus notturne (la cui denominazione inizia per “n”);

garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 di altro esercente.

Nella giornata del 20 settembre:

garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59;

non garantito il servizio sull’intera rete dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20:00 al termine del servizio diurno;

non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le 24:00; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 di altro esercente.

Nella notte fra il 20 e il 21 settembre

garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”);

non garantite dopo le ore 24 le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Lo sciopero a Napoli

Anche a Napoli mezzi pubblici a rischio ritardi e cancellazioni per il doppio sciopero, nazionale e locale, entrambi di 24 ore. Per gli orari delle corse, sempre subordinati al numero di lavoratori aderenti all’agitazione, si rimanda alla pagina dedicata sul sito Eav contenente gli orari delle linee vesuviane, flegree, suburbane, metropolitane, della Funivia del Faito e del servizio autolinee.

Lo sciopero a Palermo

L’azienda Amat di Palermo informa che l’Ops Cub trasporti ha indetto uno sciopero di 24 ore dalle 8:30 alle 17:30 e dalle 20:30 alle 23:59. Saranno quindi possibili cancellazioni di corse e disservizi sull’intera rete bus e tram oltre che disagi, nel corso della giornata, anche per le biglietterie fisiche e per gli uffici commerciali.

Lo sciopero a Catania

L’Amts di Catania informa che sullo sciopero nazionale degli Autoferrotranvieri di 24 ore si innesterà l’agitazione del personale Osp Cub trasporti di 4 ore, dalle 10:30 alle 18:00 e dalle ore 21 al termine del servizio.

Lo sciopero a Taranto

A Taranto lo sciopero sarà di 4 ore: dalle 20:00 alle 24:00. Secondo Kyma Mobiltà lo sciopero non dovrebbe creare particolari disagi in quanto alla sigla in agitazione aderirebbe circa il 15% del personale.

Gli orari degli scioperi dei treni e dei mezzi pubblici

Quello del 20 settembre è l’ennesimo sciopero dopo la pausa estiva. Nel 2023 si sono contate 1.129 agitazioni, una ogni 3 giorni.

Di seguito gli orari dell’agitazione nelle varie città: